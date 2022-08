Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

So wirkt sich der Medikamentenmangel in der Bodenseeregion aus

Apotheken aus Friedrichshafen, Tettnang und Lindau bekommen die gegenwärtigen Engpässe bei Arzneimitteln zu spüren - in einem Ausmaß, wie sie es nach eigener Aussage noch nie erlebt haben. Besonders knapp sind derzeit Fiebersäfte für Kinder. Doch die Apotheken haben noch Handlungsspielräume, wie Anke Kumbier für DIESEN Artikel in Erfahrung gebracht hat.

Neue Mittelschul-Rektorin will Kindern vor allem „Mut machen“

Vor fünf Jahren als Zusammenschluss aus den Schulen in Aeschach und Reutin gegründet, hat die Mittelschule Lindau heute in der Schullandschaft einen guten Namen. Denn im Südwesten von Schwaben ist sie die einzige, die Kinder und Jugendliche nach einem neuen Konzept unterrichtet. Wieso Veränderung in der Mittelschule Lindau Alltag ist und welche Rolle dabei künftig eine Frau spielt, fasst Evi Eck-Gedler HIER zusammen.

Die Seldnerhalle in Kau bleibt vorerst Flüchtlingsunterkunft

Derzeit sind ukrainische Geflüchtete in der Halle untergebracht. Der Landkreis bekommt die Halle von der Stadt zur Verfügung gestellt. Die Belegungszahl hat aktuell einen neuen Höchststand erreicht. Für den örtlichen Sportverein wird indes die Suche nach Alternativ-Räumlichkeiten immer schwieriger, berichtet Linda Egger HIER.

Erntehelfer-Prozess: Angeklagter Landwirt legt Berufung ein

Georgische Saisonkräfte werfen dem Obstbauer vor, ihnen weniger Lohn bezahlt zu haben, als vereinbart war. Damit waren sie in erster Instanz vor dem Arbeitsgericht Ravensburg auch erfolgreich. Doch der Bauer geht in Berufung. Wann es vor dem Landesarbeitsgericht weitergeht und was bis dahin noch passieren muss, hat Redakteur Florian Peking nachgefragt und in diesem Artikel zusammengefasst.

Vor dem Bürgerentscheid: Faktencheck zur Hinteren Insel

Über nichts diskutieren Lindauerinnen und Lindauer derzeit so heftig wie über den Rahmenplan Hintere Insel. Im Herbst wird es dazu wohl mindestens einen Bürgerentscheid geben. Doch worum geht es eigentlich genau und was ist der Stand der Dinge? Die wichtigsten Fragen beantwortet Schwäbische.de in DIESER Übersicht.

Meckenbeurer Missionar will Hilfsprojekt voranbringen

Auf den Philippinen leben viele Kinder auf der Straße. Bis sie sich im Heim auch nur trauen, in einem Bett zu schlafen, dauert es oft Wochen. Manuel Stumpf berichtet von seinem Herzensprojekt. Manche verkriechen sich aus Angst in Schränken: Sie fürchten, angegriffen oder bestohlen zu werden. Erst mit der Zeit kommt dann das Vertrauen. Die ganze Geschichte gibt es HIER zu lesen.