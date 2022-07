Tipps der Redaktion: Diese Geschichten waren in dieser Woche wichtig

Bei Kitas ohne Gebührenerhöhung durchs Jahr

Um 3,9 Prozent sollen ab Herbst die Elternbeiträge in Kindertagesstätten steigen. Dieser landesweiten Empfehlung stellt sich Meckenbeurens Gemeinderat entgegen: Mit hauchdünner Mehrheit will er den Eltern dies ersparen. Auch ein Kompromissvorschlag von 2,0 Prozent fand keine Gegenliebe. Auf rund 30 000 Euro beziffert die Verwaltung die somit fehlenden Einnahmen. Die ganze Geschichte gibt es hier zu lesen.

Nach Standortpanne: Verteilerhäuschen bleibt, wo es ist

Sorgen waren laut geworden mit Blick auf die Sicherheit von Schülern. Hieran gab es aber große Zweifel im Technischen Ausschuss der Stadt Tettnang. Dort stand eher die Diskussionskultur im Ortschaftsrat Langnau in der Sache im Fokus. Angriffe auf Mitarbeiter der Stadt nannte Bürgermeister Bruno Walter "beschämend". Alles dazu lesen Sie hier.

Wieso Lindauer ukrainischen Flüchtlingen geholfen haben

Ohne sie wäre es nicht gegangen. Als Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis ankamen, ließen sie ihre Arbeit liegen und opferten manchmal ihre komplette Freizeit. Von der ersten Sekunde an haben sie sich eingesetzt. So ist in Lindau der Verein Hilfswerk Bodensee entstanden. Seine Mitglieder haben Spenden gesammelt, Fahrten organisiert, Ukrainerinnen und Ukrainer willkommen geheißen. Mittlerweile sind Freundschaften entstanden. Manche Geschichten gehen den Helferinnen und Helfer sehr nah. Was sie erlebt haben, erzählen sie hier.

Lindauer sollen über Bebauung der Hinteren Insel abstimmen

Die geplante Bebauung auf der Hinteren Insel ist umstritten. Die „Bürgerinitiative Hintere Insel“ fordert einen Bürgerentscheid, wollte aber keine Unterschriften sammeln. Sie forderte stattdessen den Stadtrat auf, die Abstimmung zu beschließen. Das hat er nun - doch die hitzige Debatte brachte nicht die gewünschte Frage hervor. Die ganze Geschichte ist hier zu lesen.

Nach Seehasenfest-Feuer: Lob für Verhalten der Besucher

In einer Wurstbude auf dem Festgelände hat es am Montagnachmittag gebrannt, aus mehreren Gasflaschen entwich laut Polizei Gas. Das Fest ging am Abend wie geplant weiter. Wie sich der Einsatz gestaltete sowie Videos und Bilder gibt es hier zu sehen.

Wasserentnahmeverbot im Bodenseekreis

Wasser entnehmen verboten: Das gilt seit eineinhalb Wochen im Bodenseekreis für alle Seen und Flüsse. Ein derartiges Verbot hat es im Bodenseekreis bislang nur einmal gegeben, im extrem trockenen Jahr 2018. Die Recherche zeigt: Es geht um den Klimawandel vor der Haustür. Betroffen sind nicht nur Landwirte, sondern beispielsweise auch der VfB Friedrichshafen. Alles dazu gibt es hier zu lesen.