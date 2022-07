Tipps der Redaktion: Diese Geschichten waren in dieser Woche wichtig am See

Geschlossene Kita-Gruppen bringen Eltern in Not

Wohin mit dem Kind, wenn Mama und Papa arbeiten müssen? Die Lage ist ernst. Viele Eltern in Friedrichshafen sind verzweifelt, es fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Fachleute befürchten einen Kollaps. Alles zur aktuellen Lage gibt es hier zu lesen.

„Es kann doch nicht sein, dass erst was passieren muss“

Nach der Messerattacke in der Kressbronner Gemeinschaftsunterkunft hat die Familie des Mannes, der helfen wollte, jedoch niedergestochen wurde und starb, viele Fragen. Gab es Versäumnisse der Behörden? Die Familie hat sich selbst auf Spurensuche begeben. Was sie dabei herausgefunden hat und was Polizei und Ämter sagen, lesen Sie hier.

Warum viele „Bademeister“-Klischees falsch sind

In vielen Freibädern fehlt Personal. Die Berufsschule Lindau ist die einzige in ganz Bayern, an der Fachangestellte für Bäderbetriebe ausgebildet werden. Doch nicht alle sind für diesen Beruf geeignet. Warum Bademeister zur Mangelware geworden sind, steht hier.

Sperrpfosten bremsen Feuerwehr und Rettungsdienst aus

Unter Anwohnern, Händlern und Handwerkern sind sie nicht gerade beliebt, zum Teil sogar verhasst: Die Sperrpfosten, die seit einem Jahr in den Seitengassen auf der Insel stehen. Jetzt stellt sich heraus, dass sie auch Feuerwehr und Rettungsdienst ausbremsen. Die Stadt prüft jetzt, ob die „Lindauer Vollpfosten“ ersetzt werden müssen. Die ganze Geschichte ist hier zu lesen.

In Tettnangs Kitas fehlt es an Personal, und zwar erheblich

Auch die Notplätze in Tettnangs Kindergärten sind voll. Manche Eltern kriegen ihre Kinder in Zukunft nicht mehr unter. Das Problem sind nicht die fehlenden Räume, sondern die fehlenden Fachkräfte. Und das Problem verschärft sich. Der Gemeindetag rechnet damit, dass bald 40 000 Erzieherinnen allein in Baden-Württemberg fehlen. Im Tettnanger Rathaus sieht man dennoch einen letzten Strohhalm. Welcher das ist, lesen Sie hier.

Es gibt einen neuen Pächter in Schloss Brochenzell

Wie oft gibt es das? Da ist ein Wechsel, und es ändert sich: nichts. Richtig, denn Rita Miho steht schon seit geraumer Zeit in der Küche. Dass Ersin Güngör sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen muss, ändert nichts daran, dass auch der "alte Neue" die gemeinsame Vision einfach weiter fortführen wird. Da darf es dann neben schwäbischen Gerichten auch mal ein Thaicurry geben. Wie das genau aussieht, lesen Sie hier.