Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Gehen oder bleiben? - Katholiken aus dem Kreis Lindau darüber, was sie bewegt

Seit das Missbrauchsgutachten der Erzdiözese München und Freising bekannt geworden ist, stehen die Menschen in Großstädten Schlange, um aus der Kirche auszutreten. So weit ist es in Lindau und den umliegenden Gemeinden noch nicht.

Doch auch hier haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Standesämter alle Hände voll zu tun. Die Zahl der Austritte ist stark angestiegen. Was bewegt diejenigen, die gehen? Und was die, die bleiben?

Sechs aus 155: Meckenbeuren verlost seine Bauplätze

155 Bewerbungen treffen auf dem Rathaus für die sechs zentrumsnahen Bauflächen in der Altmannstraße ein. „Sehr zielführend“ nennt Bürgermeisterin Elisabeth Kugel den Weg, wie damit umgegangen wird – zugleich ein Novum in der Geschichte. Denn: In öffentlicher Gemeinderatssitzung werden die siegreichen Bewerber ausgelost, berichtet Redakteur Roland Weiß in diesem Text.

So leben junge Menschen in Lindaus erster Inklusions-WG

Hier leben junge Menschen mit und ohne Behinderung und Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte: Die erste Inklusions-Wohngemeinschaft Lindaus gibt es erst seit knapp einem Jahr. Welche großen Veränderungen schon jetzt anstehen, sehen Sie HIER.

Ein Foto, das bald der Vergangenheit angehört: Die erste Lindauer Inklusions-Wohngemeinschaft mit (von links) Jakob Aschauer, Thekla und Cleo Lanz, Sophia, Hund Emmie und Abhay Unnikrishnan bleibt zusammen, zieht aber auf die Insel. (Foto: Christian Flemming)

Für eine Kirche ohne Angst

Der Katholischer Frauenbund Friedrichshafen fordert die Kirche auf, Schwule und Lesben gleichberechtigt zu behandeln. Damit stellt sich der Frauenbund hinter die 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholische Kirche, die sich im Rahmen der Initiative #OutInChurch“ als lesbisch, schwul, bi- oder transsexuell (LGBT) geoutet haben.

Auch der katholische Dekan Bernd Herbinger ist der Meinung, dass seine Kirche ihre rigide Haltung gegenüber nicht-heterosexuellen Menschen überdenken muss. HIER lesen Sie mehr.

Schulbetrieb im Dickicht der Coronaregeln

Kein leichtes Unterfangen, im Dickicht der Corona-Regeln den Durchblick zu bewahren. Wenn Normalbürger schon kaum mehr wissen, was gerade gilt, wie schwierig ist es dann für Rektorinnen und Rektoren?

Denn inzwischen liegt die Entscheidung über eine Quarantäne bei ihnen, wenn sich die Anzahl von Coronainfektionen in einer Klasse häuft. Das Gesundheitsamt hält sich raus. Hinzu kommen die strengen Kohorte-Regelungen, die für massive Einschränkungen sorgen. Wie die Schulen die Situation zurzeit händeln, schreibt Sandra Philipp in diesem Artikel.

Und dann entscheidet Kressbronn doch nicht mehr in Sachen Fahrradstraße

Die Fahrradstraße an der B467 alt ist sicher nicht jedermanns Lieblingsthema. Und doch: Der Tettnanger Gemeinderat hat nochmals zugestimmt, das zu wollen. Denn die gesetzlichen Grundlagen haben sich verändert.

Die Kressbronner indes sehen eine Abstimmung nicht als zwingend: Sie hätten schon abgestimmt, bräuchten das also nicht mehr, hieß es nach einer Rücksprache der Fraktionsvorsitzenden mit Bürgermeister Enzensperger. Das ist der aktuelle Stand zur B467.

+++ Eine Diskussion zur Fahrradstraße wäre in Kressbronn angebracht gewesen, kommentiert Redakteurin Linda Egger HIER.