Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Bürgermeisterkandidat im Video: Schafft Eisenbach das Bodolz-Quiz, während er einen Ball jongliert?

Die Lindauer Zeitung hat Felix Eisenbach bei einem sportlichen Quiz zum Schwitzen gebracht. Dabei sollte der Bodolzer Bürgermeisterkandidat nicht einfach nur Fragen beantworten, sondern gleichzeitig sein sportliches Geschick zeigen.

Im anschließenden Interview bezieht er Stellung zum Bürgerbegehren zum Wiederaufbau der abgerissenen Fußgängerbrücke, und er verrät, was für ihn die Herausforderungen sind. Wie er sich geschlagen hat, sehen Sie HIER.

Die Lindauer Zeitung hat Felix Eisenbach bei einem sportlichen Quiz in die Mangel genommen. (Foto: Christian Flemming)

Neue Tettnanger Kulturmanagerin ist schon wieder weg - wie es jetzt weitergeht

Im Kulturmanagement gab es über die letzten Jahre immer schon nach wenigen Monaten einen Wechsel - jetzt ist die Stelle nach ein paar Monaten bereits wieder vakant. Die Stadt Tettnang will jetzt noch mal an die inhaltliche Konzeption der Stelle ran, bevor sie diese wieder ausschreibt.

Klar ist: Gesucht werden Netzwerker, die Kulturschaffende aus ganz vielen verschiedenen Richtungen zusammenführen sollen. Das ist jetzt geplant.

Bundeswehr hilft bei der Erfassung der Infektionsfälle

Durch Verzögerungen bei der Erfassung wurden in der ersten Februarwoche zunächst zu niedrige Infektionswerte im Gesundheitsamt des Bodenseekreises veröffentlicht.

Damit bald wieder korrekte Inzidenzahlen gemeldet werden können, hilft im Gesundheitsamt die Bundeswehr bei der Datenerfassung. Wie es dazu gekommen ist, berichtet Ralf Schäfer in diesem Text.

Die Bundeswehr hilft aktuell im Gesundheitsamt des Kreises bei der Erfassung der Daten von Infektionsfällen, die aufgrund eines technischen Problems in der ersten Februarwoche nicht aufgenommen werden konnten. (Foto: BSK)

Sebastian Hanser kandidiert bei der Bürgermeisterwahl

In Meckenbeuren kommt es am 15. Mai zur Wahl des neuen Rathaus-Chefs. Die Bürger haben dann tatsächlich die Wahl: Nach Georg Schellinger hat auch Sebastian Hanser seinen Hut in den Ring geworfen.

Auf den ehemaligen Meckenbeurer Gemeinderat könnten noch weitere Kandidaten folgen, denn: Die Bewerbungsfrist hat gerade erst begonnen. HIER lesen Sie mehr.

Die Bürger der baden-württembergischen Gemeinden wählen ihre Bürgermeister in freier, allgemeiner, gleicher, direkter und geheimer Wahl für acht Jahre. Was das genau bedeutet? Das sehen Sie im Video.

Wie der Lindauer Korbinian Harder die olympischen Winterspiele in Peking erlebt

Es ist für jeden Sportler der größte Traum und nur wenige erreichen ihn: bei Olympia dabei zu sein. Für den gebürtigen Lindauer Korbinian Harder hat das geklappt. Er ist als Trainer des deutschen Snowboardcross-Teams in Peking bei den olympischen Winterspielen.

HIER berichtet er, wie er das von Corona und Kritik geprägte größte Sportfest der Welt erlebt.

Wegen Umzug nach Ulm: Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen brauchen mehr Geld von der Stadt

Um den Spiel- und Trainingsbetrieb in der laufenden Saison zu sichern, benötigen die VfB Volleyball Friedrichshafen GmbH und der Bundesstützpunkt Volleyball (Volley Young Stars) 234.000 Euro mehr als ursprünglich bewilligt.

Grund dafür ist der Umzug nach Ulm, der nicht nur die Kosten erhöht, sondern auch die Einnahmen schmelzen lässt. Was nach wie vor fehlt, ist ein Plan, wie es mittelfristig mit den Volleyballern weitergehen soll, schreibt Jens Lindenmüller in diesem Artikel.

