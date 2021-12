Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Wenn das eigene Kind in die Drogensucht rutscht

Viele Eltern fühlen sich schuldig, wenn ihre Sprösslinge süchtig werden. Doch die Abhängigkeit hat viele Ursachen, sagt Sozialarbeiterin Yvonne Tröster. Sie hilft Betroffenen, Auswege zu finden. Unsere Hintergrundgeschichte mit Infografiken finden Sie hier.

Die Hauptdiagnosen in der Beratungsstelle aus dem Tätigkeitsbericht 2019. Veränderungen zum Vorjahr: Der Konsum von Opioiden erhöhte sich um 2,8 % auf 18,9 % , Anstieg im Bereich von Kokain von 0,2 % auf 1,01 %, der Tabakkonsum ist um 1,33 % gesunken. Es gab eine Steigerung des Pathologischen Glückspiels um 1,3 %. Grafik: PSB Friedrichshafen Diakonie Tätigkeitsbericht 2019 (Foto: PSB Friedrichshafen Diakonie Tätigkeitsbericht 2019)

Zwölf ganz persönliche Eindrücke zur Corona-Pandemie

Emotional. Pauschal. Subjektiv: Zwölf Redakteurinnen und Redakteure der „Schwäbischen Zeitung“ Friedrichshafen blicken ganz persönlich auf die Pandemie und was sie mit uns macht. Die Corona-Stimmung haben wir hier zusammengefasst.

Kommt ein Bürgerentscheid zur Hinteren Insel?

Den ganzen Sommer über war es ein Streitthema: Die geplante Bebauung der Hinteren Insel. Die Stadt plant nun eine groß angelegte Info-Kampagne, die für den Rahmenplan werben soll. Dass die nötig ist, darüber waren sich die Räte in der Sondersitzung am Mittwochabend einig. Streit gab es darüber, wie es danach weitergehen soll. Im Raum steht auch ein Bürgerentscheid. So könnte die Hintere Insel aussehen.

Diskussionen um Parken am Karl-Bever-Platz

Der Stadtrat hat die Weichen für ein Parkhaus am Karl-Bever-Platz mit 500 Stellplätzen gestellt. Auch Kurzzeitbesucher sollen dort parken dürfen. Die Verwaltung wird die Planung und Kostenberechnung dazu vornehmen und eine Visualisierung beauftragen. Die Bunte Liste kündigt Widerstand an.

Tettnanger Unternehmen ifm kündigt Testverweigerern

Bei dem Tettnanger Sensorikhersteller ifm gab es Kündigungen von Mitarbeitenden, die nicht geimpft oder genesen sind und sich weigern, sich testen zu lassen. Auch der Verdacht von gefälschten Impfpässen stand im Raum. Was der Betriebsrat zu der Entscheidung sagt und wie ein Rechtsanwalt das Vorgehen bewertet.

„Um ein Bier zu trinken, lässt sich niemand testen“: Vesperstüble macht nicht mehr auf

Die traditionsreiche Gaststätte in Kehlen hatte zuletzt beim Fest zum geschlossenen Bahnübergang geöffnet. Jetzt sucht Wirt Martin Schlachter einen Nachfolger. Die Liste der Gründe ist lang: Corona, der seit Monaten geschlossene Bahnübergang und der angespannte Fachkräftemarkt sind nur einige Punkte. Was dahinter steckt.