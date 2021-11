Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Wenn der Nachbar Polizist ist: Drogendealer steht vor Gericht

Der Angeklagte wirkt vollkommen unbeeindruckt. Ein 28 Jahre alter Mann muss sich vor dem Landgericht Kempten wegen bewaffneten Drogenhandels verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, aus seiner Wohnung in Lindau heraus bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Am ersten von mindestens zwei Verhandlungstagen erzählen mehrere Polizisten, wie sie dem Angeklagten auf die Schliche gekommen sind. Volontärin Lisamarie Haas war beim Prozess dabei und berichtet in diesem Artikel darüber.

Wie fährt es sich „als Seniorin“ auf einem Pedelec?

Gealtert in Minutenschnelle: "Als ich mein Bein über den Einstieg meines Pedelecs hieven will, bleibe ich mit dem Fuß an der Fahrradstange hängen. Mein Bein will nicht. Es fühlt sich unendlich schwer an. Eine Bewegung, über die ich sonst nicht nachdenke, wird plötzlich zum Problem. So fühlt es also an, wenn man alt ist." In einem speziellen Altersimulatinsanzug versucht unsere Volontärin auf einem Pedelec zu fahren. Wie das für Volontärin Ronja Straub war, kann hier nachgelesen werden. Einen Videobeitrag gibt es ebenfalls dazu.

Familie muss Grab von Kindern räumen

Vor 23 Jahren sind die Geschwister Noemi und Raphael im Alter von sieben und vier Jahren ums Leben gekommen. Die Familie muss das Grab nun aufgeben - obwohl sie es verlängern wollte. Sie hoffen, dass künftig auf die Bedürfnisse von Familien mit verstorbenen Kindern besser eingegangen wird. Unserer Redakteurin Marlene Fuchs haben sie im sehr persönlichen Interview die ganze Geschichte erzählt.

Dramatische Lage am Klinikum

Bis zur Triage fehlt nicht mehr viel: Es gibt immer mehr Corona-Infektionen im Bodenseekreis. Das hat auch Auswirkungen auf die Situation in den Krankenhäusern. Winfried Dotterweich, OP-Manager am Medizin Campus Bodensee, vergleicht die vierte Corona-Welle mit einer Steilwand – und gibt Redakteur Jens Lindenmüller in diesem Gespräch unverblümt Einblicke in die sich zuspitzende Lage im Klinikum Friedrichshafen.

Das KiTT lebt weiter

Im Herbst 2020 war der letzte Film in dem kleinen Tettnanger Kino zu sehen, das nun einen neuen Anlauf nimmt. Dies unter Regie des noch einzutragenden Vereins „KiTT-Kino und Kleinkunst Tettnang“. Und mit einer Vorstandschaft, der Matthias Brugger, Renate Schwan, Kevin Anweiler und Laura Kugel angehören. 18 Frauen und Männer haben jüngst die Vereinsgründung vollzogen. Unser Mitarbeiter Olaf E. Jahnke war dabei und berichtete darüber. Hier geht's zum Text.

Das Tettnanger Kult-Kino soll auf ehrenamtlicher Basis wieder zum Leben erweckt werden. Dazu braucht es noch Mitstreiter.

Der neue Impfstützpunkt in Tettnang ist gestartet

Lange Schlangen auf der Dr.Klein-Straße deuteten im Gewerbegebiet in Bürgermoos am Dienstag darauf hin - und so mancher sah sich bei der Wartezeit ge- und enttäuscht. Um 10 Uhr öffneten sich die Türen der Tettnanger Autofabrik, doch schon gegen 8 Uhr hatten sich die Ersten eingefunden. Mit dem stets Dienstag und Mittwoch geöffneten Stützpunkt will das Landratsamt den östlichen Bodenseekreis abdecken. Redakteurin Linda Egger schrieb in diesem Artikel über die Eröffnung.