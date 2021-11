Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Ab jetzt geht's ohne Schemel zum Zug

Was wie ein Scherz klingt, ist in Nonnenhorn lange Zeit Realität gewesen: Manche Menschen mussten sich einen Schemel mitnehmen, um vom Bahnsteig in den Zug hinein- oder aus ihm herauszukommen. Denn der Abstand von der Bahnsteigkante in den Waggon betrug, je nach Zugart, bis zu einem halben Meter, wie hier zu lesen ist. Wer keine langen Beine hatte oder nicht sehr gelenkig war, hatte also ein Problem. Doch das hat nun endlich ein Ende.

Wo findet Christoph 45 sein neues Zuhause?

Mächtig im Clinch liegen das Klinikum Friedrichshafen und das Landesinnenministerium bei der Frage, wo künftig der Rettungshubschrauber Christoph 45 stationiert werden soll. Chefarzt Volker Wenzel hat massive Zweifel an der Unabhängigkeit des Gutachtens angemeldet, mit dem die Verlegung nach Norden in das Gebiet der Oberschwabenklinik begründet wird. Doch er scheint damit auf taube Ohren zu stoßen, wie er im Gespräch mit Schwäbische.de berichtet. Das Ministerium hat bereits "Umsetzungsbewertungen" für einen neuen Abflugplatz in Auftrag gegeben.

Ordentlich Geld für neue Fahrradstraße

Mehr Rechte für Radler: Der Bodenseeradweg soll in der Schachener Straße in Lindau zu einer Fahrradstraße umgebaut werden. Wie der Stadtrat beschlossen hat, wird dafür eine Summe in Höhe von 2,4 Millionen Euro eingeplant. Die Stadt will die Verkehrssicherheit erhöhen und auch bessere Bedingungen für die Stadtbusse schaffen, wie hier nachgelesen werden kann.

Geburtsstunde fürs alt-neue Kultkino

Der Verein, der das Tettnanger Kult-Kino wiederbeleben will, steht kurz vor der Gründung. Dabei soll das ursprüngliche Flair des KiTTs bewusst erhalten bleiben - einige Änderungen wird es aber dennoch geben. Wie die nächsten Schritte aussehen und wann wieder der erste Film über die Leinwand flackern könnte, haben die Macher im Interview verraten.

Feiert das Impfzentrum jetzt ein Comeback?

251 Tage war das Kreisimpfzentrum in der Messe in Friedrichshafen in Betrieb, bevor es Ende September geschlossen wurde. Nur einen Monat später ist eine Debatte um die Wiedereröffnung regionaler Impfzentren entbrannt. Bundesgesundheitsminister Spahn will die Einrichtungen wieder öffnen – als Reaktion auf die aktuell stark steigenden Corona-Zahlen und, um genügend Kapazitäten für die immer häufiger anstehenden Booster-Impfungen zu haben. Doch lässt sich das Impfzentrum für den Bodenseekreis einfach ohne weiteres wieder aufmachen? Und wie hoch ist die Nachfrage nach Impfungen bei den Hausärzten derzeit überhaupt? Schwäbische.de hat nachgefragt und diese Antworten erhalten.

Weihnachtsmärkte neu aufgelegt

Coronabedingte Absagen gibt es unter anderem für Brochenzells Mittelaltermarkt und Liebenaus Winterfeuer. Den Nikolausmarkt in Meckenbeuren nimmt hingegen ein neuer Veranstalter in Angriff. Was in der Region sonst noch geplant ist, ist in dieser Übersicht zu sehen.