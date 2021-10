Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Alles Alltag: Anmache, Anzüglichkeiten und Aufdringlichkeit

Sexistische Sprüche, aufdringliche Anmache und Grapschereien im Vorbeigehen: Dass sowas immer noch Alltag ist, hat eine 19-Jährige in diesem Artikel anschaulich berichtet - und leider ist sie keine Ausnahme. Die Frauenbeauftragte des Bodenseekreises, Veronika Wäscher-Göggerle, kennt das miese Machtspiel, das dahinter steckt. Trotz der „Me too-Debatte" hat sie auch wenig Hoffnung, dass sich das Thema mit der jüngeren Generation erledigt.

Hohe Auszeichnung aus Hollywood: Tettnanger Filmproduzent gewinnt Preis

Der Tettnanger Kevin Anweiler ist quasi im Kinosaal aufgewachsen und hat das zu seinem Beruf gemacht. Der Film „Adisa“ hat nun einen Student-Oscar erhalten. Wie der Produzent seinen Traumjob verwirklicht hat und welche Tipps er hat, um Hindernisse auf dem Weg zu überwinden, erzählt er im Interview mit Mark Hildebrandt.

Der Trailer zu Adisa

Lindauer Hundehalter starten ein Bürgerbegehren

Lindau will die Hundesteuer erhöhen. Teuer wird es vor allem für Zweithunde und Listenhunde. Doch dagegen regt sich Widerstand, wie unsere Redakteurin Barbara Baur erfahren hat. Hier berichtet Sie darüber.

Die neuen Zeugen: Kameras entlarven Straftäter

Ob der Mord am Ravensburger Bahnhof und die Babybrei-Erpressung in einem Supermarkt in Friedrichshafen ohne die Aufzeichnungen der dort angebrachten Videokameras wohl je aufgeklärt worden wären? Polizeipräsident Uwe Stürmer hat zumindest Zweifel. Solche Aufnahmen spielen eine immer größere Rolle für die Ermittlungen der Polizei. Doch dürfen längst nicht überall Kameras installiert werden. Warum, wird hier erklärt.

„Den Jugendplatz sollten nicht nur Erwachsene gestalten“

Meckenbeuren soll einen neuen Jugendplatz bekommen. Der Standort steht auch schon fest: Der Schuppen des ehemaligen Bahnwärterhäuschens soll ausgebaut werden. Die beiden Meckenbeurer Jugendräte Athina Dörrer und Paul Ratzmann haben die neue Location besichtigt. Im Interview verraten sie, was sie davon halten und welche Ideen sie für den Jugendplatz hätten.

Ridepooling in Lindau - Endlich die Alternative zum Auto?

App öffnen, Bus bestellen und in ein paar Minuten drinsitzen: Im On-Demand-Verkehr kommt der Bus auf Bestellung. Was anderswo schon reibungslos funktioniert, soll auch nach Lindau kommen - falls die Stadt das nötige Geld dafür eintreiben kann. Die ganze Geschichte gibt's hier zu lesen.