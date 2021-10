Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Sie nannten ihn Nummer 47

Als er acht Jahre alt war, wurde Dominique Rankin von fremden Männern abgeholt. Sie nahmen ihn seinen Eltern weg und brachten ihn zur Umerziehung in eine Missionsschule.

Dort wurde er von Priestern und Nonnen misshandelt und sexuell missbraucht. Viele Kinder starben auf solchen Schulen, er überlebte. Warum er heute verziehen hat und sogar mit Christen eng zusammenarbeitet, hat er in Lindau erzählt. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Verhalten von Lindauer Jugendlichen ist auch Folge des Lockdowns

Lindauer Jugendliche sind wegen ihrer ausufernden Partys an öffentlichen Plätzen in der Kritik. Es kommt zu Schlägereien, Beleidigungen und Verletzungen.

Polizei und Stadt sind sich einig: So schlimm war die Situation noch nie. Was hat der Lockdown damit zu tun? Das lesen Sie hier.

So er­leb­te eine Schü­le­rin den Amo­kal­arm in Friedrichshafen

Der Amokalarm an den Beruflichen Schulen hat vielen Schülern einen großen Schrecken eingejagt. Noch dazu lief bei dem Fehlalarm einiges schief.

So waren etwa Türen defekt und es gab Durchsagen, die nicht vorgesehen waren. Welche Konsequenzen der Schulträger nun zieht.

Ärger um Zirkusplakate und ein Bußgeld

Dicke Luft statt Popcorn-Duft: Weil die Stadt seine Plakate entfernt und ein Bußgeld verhängt hat, zeigt sich der Familiencircus Sperlich enttäuscht.

Die Behörde verweist allerdings darauf, dass es Gesprächsangebote gegeben habe - aber eben keine Antwort. Hier lesen Sie mehr.

Nach 61 Jahren schließt das Café Stock in Kluftern für immer

Einst verwirklichten Anni und Karl Stock neben der Bahnunterführung in Kluftern den Traum einer eigenen Wirtschaft samt Café. Generationen erinnern sich an die Gastfreundschaft und die süßen Versuchungen aus der Backstube in der Markdorfer Straße.

Auch Stocks Nachfolger Doris und Martin Herrmann lockten ihre Kunden von weit her in die Konditorei nach Kluftern. Seit Oktober ist nun Schluss. Das Gebäude wird im Februar abgerissen - bleibt aber trotzdem mit dem Gründerpaar Stock verbunden. Alle Details gibt es hier.

Die Narren sind sich sicher: Es wird eine Fasnet 2022 geben

"Das Häs bleibt nächstes Jahr nicht im Schrank." Das sagt Brochenzells Zunftmeister Ralf Müller vor 124 Mitgliedern bei der Hauptversammlung in der Humpishalle. Planungen und Vorbereitungen für die Fasnet 2022 seien im vollen Gange.

Rückendeckung kommt auch vom Alemannischen Narrenring. An eine "Dorffasnet im Kleinen" glaubt Frank Spleiß als ANR-Vertreter. Hier lesen Sie mehr.