Tipp für Kultur und Fußballfans: Wer zu früh geht, den bestraft das Leben – manchmal

Heute würde ich mich mal gern mal über eine Unsitte beschweren, die an ganz verschiedenen Orten zu beobachten ist: das fluchtartige Verlassen seines Platzes noch vor dem Ende einer Veranstaltung mit dem Ziel, sich einen wie auch immer gearteten Vorteil zu verschaffen.

Im Kulturuferzelt zum Beispiel, um vor allen anderen ein kühles Helles ergattern zu können. Oder auf der Seebühne in Bregenz, um schneller als der Rest vom Parkplatz zu fliehen. In beiden Fällen vielleicht menschlich verständlich, den Künstlern gegenüber, die so um ihren Applaus betrogen werden, aber unhöflich und undankbar.

Auch in Fußballstadien lässt sich derlei beobachten, ebenfalls mit Blick auf das Nadelöhr Parkplatz. Okay, an der Stelle hält sich mein Mitleid mit den Akteuren auf dem Rasen eher in Grenzen, wenn ich mir deren Gehälter und Kunstfertigkeiten so angucke. Aber Obacht: Hier ist der flüchtende Fan einem echten Risiko ausgesetzt – dem des späten Tores. In der Spielzeit 2017/2018 zum Beispiel führte der SC Freiburg bis zur 90. Minuten mit 3:1 gegen den FC Augsburg. Nicht wenige Augsburger haben grade ihre Autotür aufgesperrt, als der Anschlusstreffer gefallen ist. Das folgende 3:3 konnten sie allenfalls in der Sportschau sehen. An diesem Samstag allerdings hätte man spätestens in Minute 48 gehen können, zumindest als FCA-Fan.