Timo Meßmer: Der wichtige Zuarbeiter von Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar

Zum ihrem letzten Ligaspiel empfangen die Volley Youngstars am Samstag um 16 Uhr (live auf sporttotal.tv) den GSVE Delitzsch in der Zeppelin Cat Halle A1 in Friedrichshafen. Dank des Scoutings geht der Volleyball-Zweitligist gut vorbereitet in den Saisonabschluss.

Der Mann, mit dem das unmittelbar zusammenhängt, heißt Timo Meßmer. Er hat bei den Youngstars die wichtige Aufgabe als Scout übernommen und späht regelmäßig den Gegner aus. Während des Spiels sitzt Meßmer mit seinem Notebook hinter dem Spielfeld und blickt abwechselnd aufs Feld und auf seinen Monitor, während er unermüdlich auf der Tastatur tippt. Damit hilft er dem Trainer Adrian Pfleghar sehr, durch Meßmers Arbeit – er erfasst die Ballwechsel mittels spezieller Codes – erhält Pfleghar wichtige Informationen. „Beispielweise, wohin der gegnerische Diagonalspieler seine Angriffe bevorzugt platziert“, erklärt Meßmer. Daten, die Pfleghar dann jederzeit auf seinem Laptop abrufen kann.

Neugierige Spieler

In der zweiten Liga seien professionelles Scouting und eine Videoanalyse mit dem Team nur bei wenigen Clubs üblich, weiß Meßmer. Am Stützpunkt ist sie selbstverständlich. „Wir bereiten unsere Jungs auf eine professionelle Volleyballkarriere vor, da gehört die Videoanalyse zur Ausbildung dazu“, sagt Pfleghar. Meßmer, Volleyball-Trainer in der Jugend des VfB Friedrichshafen und im Volleyball-Landesverband Württemberg (VLW), hatte er vor fünf Jahren als Scout geworben. Wahrscheinlich wird Meßmer nach dem Spiel gegen Delitzsch auch wieder von Youngstars-Spielern umlagert, die ihre Quoten wissen wollen. Und: „Auch in der Vorbereitung werden wir wieder auf unsere Datengrundlage zurückgreifen, um uns bestmöglich vorzubereiten“, so Pfleghar.