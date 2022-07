Tim Peter wechselt über Umwege zum VfB Friedrichshafen

Der VfB Friedrichshafen hat seinen dritten Außenangreifer für die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga gefunden – über Umwege. Der deutsche Nationalspieler Tim Peter wechselt zum amtierenden Pokalsieger und Vizemeister. Eigentlich ging Peter nach der vergangenen Saison von den WWK Volleys Herrsching zu den United Volleys Frankfurt. Doch die Hessen haben überraschend keine Lizenz für die neue Saison bekommen, Peter war daher auf der Suche nach einem neuen Verein. Und hat nun bei den Häflern für die ein Jahr unterschrieben.

Im Viertelfinale einen starken Eindruck hinterlassen

Die Fans des VfB Friedrichshafen haben Tim Peter mutmaßlich noch gut in Erinnerung. Der 24-Jährige war als Außenangreifer maßgeblich daran beteiligt, dass Herrsching die Häfler im Play-off-Viertelfinale der vergangenen Saison an ihre Grenzen brachte. Zwei von drei Partien gingen über fünf Sätze, so auch das entscheidende dritte Duell in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm. Herrsching hatte den VfB am Rande der Niederlage, auch weil der Außenseiter „theoretisch in so einem Spiel nichts zu verlieren hat“, wird Peter in einer Pressemitteilung des VfB zitiert. „Auch wenn es immer Spaß gemacht hat, die Topvereine zu ärgern, möchte ich jetzt mit dem VfB gewinnen.“

Auf den Philippinen vom Gerücht erfahren

Dazu hat Tim Peter nun die Möglichkeit. Der Plan des 24-jährigen Nationalspielers war eigentlich ein anderer. Von Herrsching, wo er seit 2017 unter Vertrag stand, wechselte Peter zu den United Volleys Frankfurt. Besser gesagt: wollte wechseln. Das Gerücht, dass Frankfurt keine Lizenz bekommen könnte, erreichte Peter auf den Philippinen, im Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Auf Nachfrage kam dann die offizielle Bestätigung, wie er erzählt. „Die Enttäuschung war natürlich groß, aus dem Nichts auf die Straße gesetzt zu werden“, erinnert er sich. „Das ist schade für die ganze Bundesliga, denn Frankfurt hätte sicher eine starke Mannschaft gehabt.“

Auch für den VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt kam das Aus für die United Volleys sehr plötzlich. „Frankfurt hat in den vergangenen Jahren gut gearbeitet und den Pokal geholt, deshalb ist es bitter für die komplette Liga“, sagt er. „Dass nun viele Spieler plötzlich ohne Verträge dastanden und es immer noch tun, ist für jeden Einzelnen eine kleine Katastrophe.“ Dass Peter nun bei den Häflern unterschrieben hat, ist allerdings ein Gewinn für beide Seiten. „Der Wechsel nach Friedrichshafen ist perfekt für mich“, freut sich der junge Außenangreifer. „Schon in der Jugend wollte ich dort spielen, vor allem weil Friedrichshafen so erfolgreich ist.“

Trainer Lebedew lobt die Stärken im Aufschlag und Angriff

Für den jungen Deutschen war der Sommer bereits ein Erfolg. Denn Peter gab sein Debüt in der Nationalmannschaft. „Die komplette Nations League dabei zu sein und auch mal das Feld zu sehen, hat mir gutgetan“, sagt er. Für seinen neuen Trainer Mark Lebedew ist Tim Peter nicht nur eine Hoffnung für Team Deutschland, sondern auch für den Club vom Bodensee. „Tim hat seine Stärken im Aufschlag und im Angriff und ist ein sehr kraftvoller Spieler“, sagt Lebedew. „Seine Teilnahme bei der Nations League zeigt, dass er Deutschlands Zukunft sein kann. Wenn er seine Annahme stabilisiert, wird er uns international und auf dem Weg zur Meisterschaft sehr helfen.“

Für die Weltmeisterschaft ist Peter nicht nominiert worden. Er wird laut Mitteilung noch zwei Wochen bei seiner Familie in München verbringen und Anfang August beim VfB in die Vorbereitung einsteigen wird. Er zieht nun vom 46 Quadratkilometer großen Ammersee an den zehnmal größeren Bodensee. „Ich bin mir sicher, mit Mark und Friedrichshafen die nächsten Schritte in meiner Karriere zu machen und stetig besser zu werden“, meint Peter.