Tim Kaboth übernimmt Geschäftsführung der SIS

Die SIS Swiss International School Deutschland hat seit Montag, 1. August, mit Tim Kaboth einen neuen Geschäftsführer. Er löst laut Mitteilung Verena Simpson ab, die zum 1. August die Geschäftsführung der SIS Swiss International School Schweiz übernimmt.

Für die Nachfolge von Verena Simpson konnte das Unternehmen eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewinnen. Tim Kaboth war zuvor als Schulleiter der SIS Ingolstadt sowie als Regionalleiter von fünf Standorten am Wachstum und der Entwicklung der SIS Deutschland maßgeblich beteiligt. Er arbeitete in dieser Funktion in vielfältigen Aufgabengebieten eng mit der Geschäftsführung und den Schulleitungen zusammen.

Tim Kaboth sei überzeugt von der Bedeutung von Kommunikation, Sprache und Sprachen und betrachtet diese als Schlüssel zur Welt. Zudem präge seine Vorstellung von Schule, die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung sinnvoll und mit Augenmaß zu nutzen, um dadurch einen höheren Grad an Differenzierung und eine stärkere Verknüpfung von Kompetenzen und Inhalten aller Fächer zu erreichen.

Die SIS Swiss International School ist eine private Ganztagsschule, die vom Kindergarten bis zur Hochschulreife führt und durchgängig zweisprachigen Unterricht in der jeweiligen Landessprache und in Englisch anbietet. Auch in Friedrichshafen hat die Schule einen Standort.