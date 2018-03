Mit Carola Fuchsloch als neu gewählter Vorsitzender ist der Tierschutzverein ins Vereinsjahr gestartet. Bei der Hauptversammlung am Freitag im Graf-Zeppelin-Haus wählten die Mitglieder die neue Vorsitzende, nachdem Stefan Vogel nach sechs Jahren im Vorstand aus privaten Gründen seinen Posten aufgab. Zudem wurden auch Bettina Bühler als neue Kassiererin und René Schneider als Beisitzer in ihre Ämter gewählt.

Ein Rückblick auf das bereits Erreichte durfte an diesem Abend nicht fehlen, wie auch viele Bilder von Tieren, die auf einen Besitzer warten, aber auch Bilder von Hunden und Katzen, die erfolgreich vermittelt wurden und jetzt ein neues Zuhause gefunden haben.

Der Verein durfte außerdem 59 Mitglieder für 25 Jahre Mitgliedschaft ehren, von denen allerdings nicht alle anwesend waren. „Das Jahr 2017 war kein einfaches Jahr, der Grund dafür war auch die finanzielle Lage“, sagte der Vorsitzende Stefan Vogel in seinem Bericht über die Finanzen, aber fügte hinzu: „Wir haben engagierte Mitarbeiter und es gab eine hohe Spendenbereitschaft. Das lässt uns froh und motiviert in die Zukunft blicken“. Zudem habe man jetzt Verträge mit etlichen umliegenden Gemeinden über eine höhere Fundtierpauschale abgeschlossen, die dem Tierschutzverein ein finanzielles Polster verschaffen, um das Personal im Tierheim bezahlen zu können und nötige Sanierungen durchzuführen. „So können wir jetzt den Tierschutzgedanken aktiv leben“, sagte Vogel. In seinem Bericht schaute er auf die Mitgliedszahlen, die relativ stabil blieben, denn der Verein zählt weiterhin gut 1000 Mitglieder.

Zu den Tierzahlen sagte der Vorsitzende: „Es ist mir unerklärlich, dass so viele Tiere nicht vermisst werden.“ Von 233 Fundtieren wurden nämlich nur 76 im Tierheim wieder abgeholt. Immer wieder würden abgegebene Tiere vor dem Tierheim landen, so auch drei Mäuse, aus denen bald mehr wurden.

Viele Tiere warten auf Menschen, die ein Herz für sie haben und ihnen ein neues Zuhause geben. So auch die zwölf Jahre alte Hündin Elsa. „Es wäre schön, wenn gerade so ein Hund noch eine Chance bekommt“, sagte Anne Juhre bei den Impressionen über Tiere, die sich zur Zeit im Tierheim befinden. Rund um das Tierheim liefen im vergangenen Jahr wieder viele Aktionen, von denen Carola Fuchsloch und Anne Juhre berichteten. Da war zum einen der Tag der offenen Tür mit vielen Gästen, ein Einsatz am Bewerbertag der Zeppelin Universität, an dem das Tierheim als Fallbeispiel diente und ein Besuch der Kinder der Weiler Ferienspiele im Tierheim.

Personal aufstocken

Die Zukunft sei Dank der Entspannung im finanziellen Bereich gesichert, so Vogel, jetzt kämen andere Maßnahmen. „Wir müssen Personal aufstocken, um die Mitarbeiter zu entlasten“, sagte Carola Fuchsloch mit Blick auf die Haushaltsplanung in diesem Jahr. Auf das Tierheim kämen außerdem noch Sanierungsarbeiten zu, so beispielsweise die Isolierung der Heizungsleitungen und unvermeidbare Baumfällarbeiten. Weiterhin sagte die ehemalige Kassiererin zu ihrer neuen Arbeit als Vorsitzende: „Ich habe viele Jahre Tiere und Menschen im Tierheim begleitet und weiß wo die Nöte und Sorgen sind. Es ist meine Motivation, mich weiterhin für das Tierheim einzusetzen.“