Das Theater Zitadelle hat am Freitagabend im Kiesel im K42 im Stück „Vier Millionäre“ im wörtlichen Sinne die Puppen tanzen lassen. Das Stück war der dritte Teil ihrer Trilogie um „Die Berliner Stadtmusikanten“, mit denen Regina und Daniel Wagner das bekannte Grimm Märchen gekonnt in die Gegenwart holten.

Vorneweg sei gesagt, dass die „Berliner“ Stadtmusikanten kein Schreibfehler sind. Die Handlung wurde nämlich nicht nur ins 21. Jahrhundert, sondern auch ins Umland von Berlin verlegt. Dort sitzen die vier Tiere Wolf, Katze, Spatz und Kuh im Altenheim und haben unter Pfleger Eugen und Schwester Gisela zu leiden. So beschließen die Tiere nach Berlin abzuhauen, landen aber aus Versehen wieder beim Altenheim und entdecken dort die Pfleger, die feiern, dass sie die Alten los sind. Diese werden mit der aus dem Märchen bekannten Methode vertrieben und Teil 1 der Geschichte ist zu Ende. Mit dieser sorgte das Theater Zitadelle schon vor einem Jahr im Kiesel für Begeisterung. Die Mischung aus Puppen- und Menschentheater überzeugte nicht nur handwerklich sondern steckte auch voller origineller Ideen und humorvoller Einfälle.

Die Fortsetzung „Sag mal, geht’s noch?“ wurde dann wenige Tage später gegeben und war auch gut gespielt, wusste aber im Aufbau der Handlung und Charaktere weit weniger zu überzeugen. In dem kehren die Pfleger ins Altenheim zurück und übernehmen wieder das Kommando, die Tiere kommen aber an einen wertvollen Edelstein. Mit dem wollen die Pfleger abhauen, geraten jedoch an die falsche Schachtel, so dass die Tiere das Geld haben und die Pfleger endgültig los sind.

Den dritten Teil im Gepäck

Mit diesen beiden Stücken kehrte das Theater Zitadelle letzte Woche wieder in das Kiesel zurück, doch diesmal brachten sie auch noch den dritten Teil mit. Erneut kehren die Pfleger wieder. Die Tiere haben den Stein inzwischen aber schon zu Geld gemacht und führen ein unbeschwertes Leben. Die Pfleger müssen in ihren neuen Rollen auch viel netter sein als früher, um nicht gleich wieder hinausgeworfen zu werden. So schön könnte alles sein, doch da meldet sich die Vergangenheit der Tiere wieder und zwar in Form von Reinicke Fuchs, der den Edelstein auch haben möchte.

Die Handlung folgt diesem roten Faden nicht allzu geradlinig, etwa bis zur Hälfte geht es eigentlich nur darum, wie die Tiere mit ihrem neuen Reichtum leben. Die Kuh bestellt sich ein Kleid nach dem anderen, die Spatz fliegt jetzt nur noch im Helikopter und der Wolf leistet sich ein neues Holzauge. Das alles präsentieren Regina und Daniel Wagner (Mutter und Sohn) erneut mit viel Witz und Originalität. Die Katze beklagt sich zum Beispiel einmal, dass sie Kopfschmerzen hat, weil Daniel, dessen Hand im Kopf der Puppe steckt, sich in den Finger geschnitten hat.

So wurde das Stück wieder ein Genuss für das Publikum und Lacher gab es am laufenden Band. Am Ende gab es noch lange Applaus und das rhythmische Klatschen machte die Zugabe am Ende war ganz unvermeidlich.

Es bleibt den Fans zu hoffen, dass das Theater Zitadelle den Kiesel noch öfter besucht.