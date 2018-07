Tiefer, breiter, größer: Umbau schafft neue Möglichkeiten

Ein Termin steht für den Hausherrn fest. „Am 1. Dezember steht der Herr Neumann mit seinem Programm bei uns auf der Matte“, sagt Dietmar Philipp, der Chef des Graf-Zeppelin-Hauses. „Bis dahin muss der Umbau fertig sein.“ Der Herr Neumann, das ist Winfried Neumann, der Leiter des Kulturbüros Friedrichshafen, der eine opulente Inszenierung von Mac Beth bestellt hat, für die die Oper Halle zwei Sattelschlepper voller Material an den Bodensee karren wird.

Wer von Dietmar Philipps Büro aus dem Gang um die Ecke folgt – und zwar immer dem Lärm nach – könnte Zweifel hegen, ob der schottische König wirklich termingerecht mit seinem blutrünstigen Werk beginnen kann. Denn dort, wo dereinst die neue Bühne sein soll, lugen Metallgitter aus dem Betonboden heraus, hängt Staub in der Luft, zwei Jungs mit schweren Hiltis schwitzen ordentlich.

Keine Sorge, beruhigt Peter Fischerkeller, der stellvertretende Technische Leiter des GZH. „Wir liegen voll im Zeitplan.“

Es ist die vierte Baustufe der Modernisierungsarbeiten, die derzeit in der „guten Stube Friedrichshafens“ läuft. Begonnen hat sie am Seehasensonntag, als Fischerkeller und seine Mannschaft unmittelbar nach der letzten Theateraufführung „in einer Nacht- und Nebelaktion bis morgens um fünf“ die Bühne leerräumten. Zwischengeparkt sind Scheinwerfer, Notenpulte, Kabel und all das andere Equipment auf 30 Europaletten im Theodor-Kober-Saal. 100 Tonnen Beton wurden in den vergangenen zwei Monaten rausgesägt und abtransportiert, darunter der komplette ehemalige Bühnenboden. Die Hubmechanik der Bühne, die nun etwas tiefergelegt ist, wird künftig eine Drehscheibe mit elf Metern Durchmesser tragen. Eine besondere Finesse dabei: vier Klappen, durch die Künstler von unten auf die Bühne steigen können. Dank des von acht auf 11,60 Meter vergrößerten hinteren Bühnenausschnitts beträgt die bespielbare Tiefe nun 20 Meter, verrät Fischerkeller. Fünf Meter mehr als früher. Die Schauspieler dürfen sich aber nicht nur über mehr Platz, sondern auch über mehr Komfort freuen, denn über ein Treppenhaus können sie nun das jeweils andere Ende der Bühne erreichen. Der Inspizient hat’s künftig auch leichter, denn er kann über ein modernes Schaltpult effektiver die Aufführungen steuern. Großzügiger ist auch der neue Orchestergraben gestaltet, hier werden künftig nicht mehr nur 50, sondern 80 Musiker Platz finden. Unterm Dach tut sich ebenfalls was: Dank elf neuer elektrischer Kulissen/Prospektzüge ist bei der Bedienung der Obermaschinerie demnächst weniger Handarbeit gefragt.

Nachdem in den vergangenen drei Jahren schon 4,7 Millionen Euro für Aufzüge, Medientechnik, Elektrik oder auch die Klimaanlage verbaut wurden, steckt die Stadt in diesen Monaten noch einmal 3,5 Millionen Euro ins GZH. Gut angelegtes Geld, wie Winfried Neumann findet. „Es ist eine große Verbesserung, durch die sich für das kulturelle Angebot neue Möglichkeiten ergeben. Durch die Vergrößerung der Bühne ist es jetzt möglich, auch große Bühnenbilder einzubauen“, lässt der Chef des Kulturbüros wissen. „Damit können wir jetzt auch große Opern wie zum Beispiel von Verdi und Wagner aufführen. Die Investitionen in die Infrastruktur des Hauses waren notwendig. So können wir auch weiterhin ein hochwertiges kulturelles Angebot bieten.“