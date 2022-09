Tickets für Rolf Millers Kabarett zu gewinnen

Drei Mal zwei Tickets für Rolf Miller am Sonntag, 11. September, verlost die Schwäbische Zeitung. Mit seinem Programm „Obacht Miller“ eröffnet der Künstler um 20 Uhr das Herbstprogramm des Bahnhofs Fischbach, wie ein Sprecher der Kultstätte mitteilt.

Mit ihrer Freakshow-Tour folgen am 16. September „Die Magier“. Am 27. September steht Christoph Sonntag mit dem Kabarett „Wörldwaid“ auf der Bühne und am 29. September präsentiert die „Compania Zero en conducta“ ihre Show. Die ehemaligen „Wise Guys“, mittlerweile „Alte Bekannte“ genannt, folgen am 30. September.

„Uwaga“ spielen am 5. Oktober und danach gibt es Theater mit „Corpus Delicti“ am 12. und 13. Oktober. Gewohnt respektlos wird es mit Sissi Perlinger, die am 15. Oktober ihre gleichmamige Show präsentiert. „Solocoreografico“ heißen die Tanzabende am 26. und 27. Oktober. Ein Jubiläumskonzert zu „50 Jahre Dixies Treibhaus“ mit Stargast Ron Williams steht am 28. Oktober auf dem Programm und am 29. Oktober gibt es erneut Livemusik mit „The young Dudes“.

Schon vormerken fürs Frühjahr können sich die Fans Eisi Gulp, der mit seinem Comedyprogramm im März nach Fischbach kommt. Seit 2015 spielt er die Rolle des Alexander Wagenbauer in „Dahoam is Dahoam", der Daily-Soap des Bayerischen Rundfunks.

Wer die Tickets der Schwäbischen für Rolf Miller gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 6. September, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379/886 115 an und nennt das Lösungswort „Miller“ (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis

Weitere Informationen zum Herbstprogramm und der Kartenverkauf sind unter www.bahnhof-fischbach.de zu finden.