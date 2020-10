Thomas Ueber vom LEV Bodenseekreis gibt den Gemeinden eine Hilfestellung

Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Bodenseekreis hat seit Oktober einen neuen Projektmitarbeiter zur Umsetzung des landesweiten Biotopverbunds vor Ort. Bei einem Antrittsbesuch hat sich der neue Biotopverbund-Projektmitarbeiter des Landschaftserhaltungsverbands Thomas Ueber bei Landrat Lothar Wölfle als Vorstandsvorsitzendem des Vereins vorgestellt, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. Der neue LEV-Mitarbeiter soll sich in den nächsten fünf Jahren insbesondere in Kooperation mit den Gemeinden um die Umsetzung des Fachplans landesweiter Biotopverbund im Bodenseekreis kümmern.

Landrat Wölfle begrüßte Thomas Ueber im Landratsamt mit den Worten: „Herzlich Willkommen im Bodenseekreis. Bei den vielfältigen Landnutzungsansprüchen hier im Raum haben Sie bei den Themen Naturschutz und Biotopverbund sicher ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld vor sich.“ Wichtig für einen guten Arbeitsstart sei die Einbeziehung der vielen in diesem Bereich Tätigen im gesamten Kreis. „Ich freue mich sehr auf die anstehenden Aufgaben und darauf, einen Beitrag zum Biotopverbund, zum Artenschutz und zu einer lebendigen und lebenswerten Umwelt zu leisten“, sagt der neue Projektmitarbeiter Thomas Ueber.

Hauptsächlich soll die Umsetzung des landesweiten Biotopverbunds in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden im Bodenseekreis realisiert werden. Thomas Ueber wird daher als Biotopverbund-Botschafter vielfältige Kontakte im Kreis knüpfen: „Ich werde nach und nach alle Mitgliedskommunen des LEV Bodenseekreis besuchen und die nächsten Umsetzungsschritte konkret vor Ort besprechen“, erläutert Landschaftsökologe Ueber. Besonders wichtig ist es ihm, insbesondere kleinen Gemeinden im Bodenseekreis Hilfestellung beim Angehen der neuen Querschnittsaufgabe Biotopverbund zu leisten. „Sehr gerne können sie mich bei Fragen rund um den Biotopverbund kontaktieren“, lädt Thomas Ueber zur Aufnahme eines Dialogs ein.

Dem Biotopverbund kommt bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt eine zentrale Bedeutung zu, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Untersuchungen aus Süddeutschland belegen, dass die biologische Vielfalt auch in Baden-Württemberg in besorgniserregender Art und Weise zurückgeht. Eine der Hauptursachen für den Rückgang der Artenvielfalt sei der Verlust von Lebens- und Rückzugsräumen. Daher hat sich die Landesregierung entschlossen, im Haushalt für 2020/2021 insgesamt zwölf Millionen Euro für die Umsetzung eines landesweiten Biotopverbundes bereitzustellen. Ein Teil dieser Mittel wird eingesetzt, um die Personal- und Sachkosten einer neu einzurichtenden Biotopverbund-Projektstelle in den Landschaftserhaltungsverbänden zu fördern.

„Als ich im Frühjahr erfahren habe, dass sich die Landesregierung zur Förderung neuer Biotopverbundstellen bei den LEVs entschlossen hat, habe ich mich außerordentlich gefreut“, sagt LEV-Geschäftsführer Daniel Doer, der den neuen Projektmitarbeiter zum Antrittsbesuch begleitet hat. Und er fährt fort: „Denn die personelle Ausstattung mit Fachleuten, welche alle Akteure beraten und vernetzen können, wird das entscheidende Nadelöhr für die gelingende Umsetzung des Biotopverbunds sein.“ Geschäftsführer Doer sagt daher : „Ich bin mir sicher, dass unsere schon begonnenen Bemühungen um den Biotopverbund im Bodenseekreis mithilfe des neuen Kollegen einen großen Rückenwind erfahren werden.“