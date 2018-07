Thomas Oliver – spektakulär wie der Blutmond an diesem Tag

Jedes Jahr aufs Neue: immer wieder gelingt es den Kulturufer-Verantwortlichen, eine oder mehrere musikalische Perlen aus dem Meer der Musikindustrie zu fischen. In diesem Fall Thomas Oliver, ein junger Singer Songwriter aus Neuseeland, der in seiner Heimat kein Unbekannter ist, doch den Sprung übers Wasser noch nicht ganz geschafft hat.

Neuseeland? Das verbindet man mit Forst- und Landwirtschaft, bekannt als „grüne Insel“ und vielleicht noch als Drehort vom „Herrn der Ringe“, dem dreiteiligen Kino-Blockbuster, in dem reale Landschaften mit virtuellen Welten geschickt miteinander verknüpft und Illusionen fantastischer Welten geschaffen wurden.

Fantastische Leistung

Ebenso fantastisch ist er auch: Thomas Oliver. Auf der Bühne wirkt er wie der nette Junge von nebenan, zeigt sich hautnah und begrüßt nach vorherigem mehrfachen Üben hinter der Bühne sein Publikum mit einem perfekt ausgesprochenen „Hallo Friedrichshafen“. „It´s difficult to pronounce“ – es ist schwer auszusprechen – gesteht er und wirkt fast ein wenig schüchtern, in seinem karierten Hemd und so ganz allein auf der Bühne – und nicht, wie in seiner Heimat üblich, mit seiner Band.

Dabei hatte er dafür eine Loop Station, seine Akustik und Lap-Steel-Gitarre. Letztere wird ähnlich wie eine Zither gespielt. Es ist eine von Hermann Weissenborn zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaute Gitarre. Mit diesem Equipment ist er in Friedrichshafen aus dem Bus gestiegen und stand am Freitagabend damit auf der Bühne des Kleinen Zeltes.

Er erzählt locker aus seinem Leben, dass er mit seiner Band durch Neuseeland getourt ist, dass seine 200 CD, die er nach Europa verschifft hat, vom Zoll festgehalten werden und wie er den Stoff für seine Songs findet. Er schafft so im spärlich besetzten Kleinen Zelt so etwas wie eine Wohnzimmeratmosphäre. Nur knapp 60 Zuschauer haben einen Musiker zum Anfassen erlebt, der mit seiner weichen Kopfstimme und brüchigen Vocals für echte Gänsehautmomente sorgte. So wie bei der Verwandlung des Reggae-Klassiker von Bob Marleys „Is This Love“ in eine großartig vorgetragene Ballade. Pop, Soul und Folk durchmischen zu einem individuellen Sound, dessen Rythmusbegleitung der Neuseeländer mithilfe der Loop-Station selbst schafft. Er klopft, trommelt und streichelt seine Gitarre, deren Klänge in einer Wiederholungsschleife wiedergegeben werden. Dabei wirkt der junge Mann verträumt, man könnte denken, er habe sein Publikum vergessen, wenn er mit geschlossenen Augen und wiegendem Kopf sich in der Musik verliert.

APRA Silver Scroll Award

Er nimmt den Zuhörer mit seinen leisen und bis zum letzten Saitenanschlag ausgespielten Ton mit, um in nächsten Moment kraftvoll und temperamentvoll ins Mikro zu singen. Seine Texte sind aus dem Leben gegriffen, sie handeln vom Älterwerden, von Liebe, Freiheit und Wehmut. Mit „If I walk to Mars“ schaffte er 2016 in seiner Heimat den großen Durchbruch und gewann den APRA Silver Scroll Award. In Friedrichshafen gab es die Version unplugged und direkt – eben ganz ohne Band.

Doch ahnt man, dass dieser junge Mann erst am Beginn seiner Karriere steht, obwohl er bereits mit musikalischen Legenden wie Eric Clapton oder Joe Cocker tourte. Ganz klar: im Kleinen Zelt stand ein ganz Großer auf der Bühne und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Thomas Oliver mitsamt Band für die großen Bühnen verpflichtet wird. Obwohl er seiner Musik eine ganz persönliche Note aufdrückt, lässt sie sich auch gut hören und wäre für den Markt geeignet. Thomas Oliver spricht eine breite Zuhörerschaft an und hat das Zeug, echte Ohrwürmer zu spielen.