Der neue Leiter des städtischen Altenpflegeheimes Karl-Olga-Haus heißt Thomas Burghoff. Der 45-jährige Diplom-Pflegewirt (FH) tritt die Nachfolge von Thomas Alber an, der am 28. Februar 2019 in den Ruhestand geht. Er wird seinen Dienst im Karl-Olga-Haus am 1. Juni beginnen, schreibt die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung.

Thomas Burghoff bringt eine große Erfahrung im Pflegebereich mit. Nach seiner Ausbildung zum Altenpfleger und seinem Abschluss zum Diplom-Pflegewirt (FH) übernahm er im Januar 2005 die Pflegedienstleitung im Evangelischen Alten- und Pflegeheim Laurentiushaus in Olching. Anschließend leitete er den Fachbereich Pflege beim Eigenbetrieb Altenhilfe der Stadt Augsburg und war gleichzeitig Mitglied der Geschäftsführung. Hier konnte er bereits erste Erfahrungen in der Arbeit bei einem kommunalen Eigenbetrieb sammeln, teilt die Stadt Friedrichshafen weiter mit.

Zuvor in Stuttgart tätig

Im Juli 2007 übernahm Burghoff die Heimleitung im Sozialzentrum Haus Klosteral in Innerbraz im Herz-Jesu-Heim in Rankweil, einem kommunalen Unternehmen der Benevit Vorarlberger Pflegemanagement gGmbH. Zum Januar 2009 wechselte er zur AWO Sozial gGmbH nach Stuttgart. Dort leitete er zwei Einrichtungen, das bestehende Seniorenzentrum Fasanenhof und das neue Seniorenzentrum Salzäcker in Stuttgart-Möhringen, das er maßgeblich mit aufbaute und gestaltete, ist der Pressemitteilung weiter zu entnehmen.

Thomas Burghoff ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von vier und neun Jahren. Mit zur Familie gehört auch die Australian Shepherd Dame Kiwi.

In Friedrichshafen übernimmt Thomas Burghoff die Leitung des Alten- und Altenpflegeheim Karl-Olga-Hauses mit 113 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Friedrichshafen und danke den Mitgliedern der beiden Ausschüsse, dass sie mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben“, so Thomas Burghoff.

Oberbürgermeister Andreas Brand und Bürgermeister Andreas Köster gratulierten Thomas Burghoff zur Wahl: „Mit Thomas Burghoff konnten wir einen Fachmann gewinnen, der das Karl-Olga-Haus und auch den derzeit geplanten Karl-Olga-Park in eine erfolgreiche Zukunft führen kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, schreibt die Stadt abschließend.