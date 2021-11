Thom Barth zeigt Werke der letzten 30 Jahre

Bis 8. Januar in der Galerie Lutze in Friedrichshafen, Zeppelinstraße 7. Geöffnet Mittwoch bis Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis um 13 Uhr. Führungen am 8. und am 29. Dezember sowie am 5. Januar, jeweils 20 Uhr. Telefonische Anmeldung unter 07541 / 227 13.

Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften.