Thin Mother rocken im Dornier-Museum – SZ verlost Karten

Seit mehr als 40 Jahren stehen Thin Mother auf der Bühne und sorgen laut Vorschau mit Rock-Klassikern für gute Stimmung und Spaß, der in Bauch und Beine geht. Am Karsamstag, 20. April, rocken die Musiker ab 20 Uhr den Flugzeughangar im Dornier-Museum.

Hinter dem Bandnamen verbergen sich Wolli Locher, Dieter Grupp, Bernie Rudert, Yogo Holz, Hermann Döser und Ebo Hösch. Ihr Repertoire umfasst Rock-Klassiker hauptsächlich aus den 60ern, 70ern und 80ern, von den Beatles, den Rolling Stones, The Who über Deep Purple, Pink Floyd bis zu Queen. Der Eintritt kostet 12 Euro. Tickets gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder über die Museumswebseite unter www.dorniermuseum.de.

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost außerdem fünfmal zwei Karten für das Konzert am Samstag. Wer gewinnen möchte, hat am Mittwoch, 17. April, bis Mitternacht die Gelegenheit dazu. Rufen Sie unter Telefon 01379 / 88 61 15 (50 Cent/Anruf aus dem Festnetz der DTAG, gegebenenfalls abweichende Mobilfunkpreise) an und nennen das Lösungswort „Dornier-Museum“.

Foto: Dornier-Museum