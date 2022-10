Thilo Späth-Westerholt: „Berlin ist nach wie vor der Favorit“

VfB Friedrichshafen gastiert zum Auftakt beim Serienmeister

Die Berlin Recycling Volleys und der VfB Friedrichshafen sind sich in der jüngeren Vergangenheit sehr häufig begegnet. In der vergangenen Saison duellierten sich die beiden deutschen Volleyballgiganten insgesamt zehnmal. Das sei ziemlich viel, meint VfB-Trainer Mark Lebedew. „Aber langweilig wird es nicht. Berlin ist seit fast zehn Jahren die beste Mannschaft der Liga und sie spielen in der besten Halle Europas, die am Sonntag sicher gut gefüllt sein wird. All das zusammen bringt uns und den Zuschauern jede Menge Spaß“, wird er auf der Friedrichshafener Homepage zitiert. Der Coach der Häfler freut sich also auf das nächste Duell gegen die Hauptstädter am Sonntag um 16 Uhr in der Max-Schmeling-Halle (live bei Twitch).

Erst vor zwei Wochen siegten die Berliner im Bounce-House-Cup-Finale in der Volksbank-Arena in Hildesheim mit 3:0 (25:15, 25:23, 25:22). „Wir hätten cleverer agieren können und haben auf einigen Positionen nicht das abgerufen, was wir uns eigentlich erhofft haben“, meint VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. „Das ist für uns aber auch kein Weltuntergang, weil wir eben gesehen haben, dass Berlin schon auf einem sehr guten Level unterwegs war und wir wissen, wo wir uns auf jeden Fall steigern müssen.“ Auch wenn der VfB aktuell in Schulsporthallen trainiert und die individuellen Einheiten deshalb zu kurz kommen, fordert Späth-Westerholt gerade in der Annahme eine Verbesserung. „Ziel ist es schon, dass wir schnell in die Spur kommen.“ (sz/nib)