Thermografie-Check für Hausbesitzer

Ende Februar führt das Stadtwerk Thermografie-Aufnahmen durch. Die Infrarotaufnahmen für Ein- und Zweifamilienhäuser identifizieren Wärmelecks und zeigen, wo am Haus kostbare Wärme entweicht. Die Aufnahmen kosten für Inhaber einer Kundenkarte oder Grünen Karte 85 Euro. Stadtwerk-Kunden ohne Kundenkarte bezahlen 125 Euro. Anmeldeschluss ist der 15. Februar, teilt das Stadtwerk am See mit.

Mit einem Thermografie-Check wissen Hausbesitzer schnell, wo Energie verloren geht. Zu den thermografischen Aufnahmen erhalten die Hausbesitzer einen Maßnahmenkatalog, der ihnen alle Schwachstellen aufzeigt und Vorschläge zur Behebung der Probleme macht.

Die Energieexperten müssen für die Wärmebildaufnahmen nicht ins Haus. Denn um die Schwachstellen ausfindig zu machen, wird nur die Fassade des Hauses mit einer Infrarot-Kamera fotografiert. Die Kamera nimmt dabei die unterschiedliche Wärmeabstrahlung auf und reagiert bereits auf kleine Temperaturunterschiede.

Den Thermografie-Check bietet das Stadtwerk am See für Ein- oder Zweifamilienhäuser in Friedrichshafen, Überlingen, Bermatingen, Daisendorf, Deggenhausertal, Frickingen, Hagnau, Heiligenberg, Immenstaad, Markdorf, Salem, Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen, Owingen und Stetten an. Die Bilder werden voraussichtlich Ende Februar aufgenommen.

Anmelden können sich Interessenten über die Website des Energieversorgers (www.stadtwerk-am-see.de/thermo) bis Dienstag, 15. Februar. Interessenten können sich auch an die Stadtwerk am See-Berater wenden: In Friedrichshafen Michelle Schmidt, Telefon 07541 / 50 55 94 sowie Arian Sopa, Telefon 07541 / 50 53 03 und in Überlingen Marion Keller, Telefon 07551 / 9 23 47 89 oder per E-Mail an: service@stadtwerk-am-see.de