Thermalbad erhitzt weiter die Gemüter der Häfler

So manch einem Ratsmitglied oder Verwaltungsmitarbeiter, nicht zuletzt dem Schweizer Investor Kurt Eicher hätten die Ohren klingeln müssen. Ganz klar: Vielen Häflern, die den Stand der Schwäbischen Zeitung auf dem Wochenmarkt aufsuchten und ihre Meinung zum künftigen Bäderkonzept der Stadt vertraten, hat das Thema „Eicher/Colani-Thermalbad“ viel zu lange gedauert.

Inge Olsen meint, dass die Stadt das Thema „13 Jahre unnötig vor sich hergeschoben hat“. Auch Rolf Irtenkauf denkt so. Die Stadt „hat viel zu lange gezögert. Jetzt sollen sie endlich bauen, der Bürgermeister schwimmt doch im Geld, weil die Unternehmen hier so viel Gewerbesteuer zahlen.“ Clothilde Henning lobt OB Andreas Brand, dass er einen Schlusstrich unter das Eicher-Abenteuer gezogen habe. Ähnlich sieht das auch Johanna Hirschfeld.

Längst nicht alle outen sich als Thermalbad- oder Eicher-Gegner. „Wir haben uns zehn Jahre lang darauf gefreut“, bekennt Dieter Lamm. „Jetzt hat man so lange herum gemacht, jetzt sollte auch ein Thermalbad kommen“, sagt Franz-Alfons Benz. Widerstände gebe es immer. Wenn man dem immer nachgegeben hätte, wäre nie ein Zeppelin gebaut worden. Auch Elfriede Sobiech könnte sich mit einem Thermalbad anfreunden, „aber nicht nach Colani-Art, mit normalen Preisen und langen Öffnungszeiten“.

Eine Karte für alle Bäder

Mehrheitlich ging es den Menschen bei „Sag's der Schwäbischen“ jedoch um die Zukunft, um den Blick nach vorne. Eine der grundsätzlichsten Überlegungen und Anregungen kommt von Charly Münzer. Egal, wie das künftige Bäderkonzept der Stadt aussehe, müsse es eine gemeinsame Eintrittskarte geben. „Wenn ich mit meiner Jahreskarte im Häfler Strandbad schwimmen gehe, muss es möglich sein, mit der gleichen Karte auch in Fischbad ins Bad zu kommen.“

Ebenso grundsätzlich scheint die Meinung über Investorenmodelle zu sein. Hannelore Walter will private Investoren außen vor lassen, das könne die Stadt selbst bezahlen. Dass Fischbach ein neues Bad braucht, war unumstritten. Ob saniert oder neu aufgebaut, das war bei vielen Häflern die große Frage.

„Fischbach modernisieren“, fordert Eberhard Günthör. Marlene Schier möchte das Familienbad erhalten. Auch die Touristen kämen doch vor allem wegen des Sees. „Spaßbäder gibt es auch in Dortmund“, sagt sie.

Ellen Schmidt wünscht sich eine Gesamtlösung Hallen- und Freibad. Das Geld, das in Fischbach für die Bohrungen ausgegeben worden sei, dürfe nicht umsonst gewesen sein. Das Thermalwasser sollte in beheizte Becken fließen. Eine Kombination aus Hallen- und Freibad sei in Fischbach die Ideallösung, in der man dann von innen auch bei schlechterem Wetter nach außen schwimmen könne.

Sie erhält Beifall von Fritz Kenzler, der sich ebenfalls eine Hallen-Freibad-Kombi wünscht. Es solle Becken für ältere Menschen geben, eine große, zu öffnende Front zum See hin und Strandflair wie in der Südsee.

Thermalwasser nutzen

Das Thermalwasser nutzen wollen viele. So auch Hiltrud Nafz. Sie wünscht sich ein renoviertes Freibad in Fischbad, das ein Sportbecken dazu bekommt. Gute Wellnessbereiche gebe es schon anderswo, statt dessen sollte der Spazierweg in Fischbach erhalten bleiben. Adam Beisert rät, auf alle Fälle die Nachbarn des Freibads mit ins Boot zu holen. „Das ist eine sehr einflussreiche Lobby.“ Mit dem Fokus auf Fischbach argumentiert SPD-Gemeinderätin Brigitte Messmer. Dort gehöre ein Sandstrand hin, ein guter Spielplatz und eine minimalistische und abgetrennte Sauna mit Seezugang, damit man ganzjährig saunieren könne.

Die Mehrheit der Leser am Stand der SZ ist zwar für die Pläne der Stadt, bei der ZF Arena ein neues Hallenbad zu bauen. Doch nicht alle können sich damit anfreunden. So hält Karl Fularczyk den jetzigen Standort des Hallenbades in der Ehlersstraße für besser, weil gut erreichbar für Schulen und Bewohner des Karl-Olga-Hauses. Er könnte sich vorstellen, das bestehende Bad zu sanieren und um einen Außenbereich zu erweitern.

Ein einziges Bäderzentrum

Bernd Wachter schlägt vor, ein einziges Bäderzentrum für die ganze Stadt in Fischbach zu schaffen. Platz sei dort genügend, auch andere wichtige Einrichtungen der Stadt wie das Krankenhaus seien schließlich nicht zentral gelegen. Die Anbindung könnte man über einen Busshuttel organisieren, schlägt er vor.

Klara Riffel, die früher als aktive Kanutin zum Seemooser Horn gefahren ist, möchte weiter in Fischbach baden gehen. Ein Hallenbad mit Sportbad gehöre an die Arena, weil dort auch die Kinder und Vereine etwas davon hätten. „Wir brauchen ein solches Bad, weil viele Kinder gar nicht schwimmen können.“ Gleicher Meinung sind auch Helga Kather und Stephan Friess. „Das Hallenbad gehört zentral an die ZF Arena oder muss an alter Stelle renoviert werden. Die zentrale Lage ist für Vereine und die Schulen wichtig.“ Für Fischbach wünschen die beiden sich ein Freibad, das günstig für Familien bleibt und funktionstüchtig ist.

Häfler Strandbad aufpeppen

Schließlich kommt auch das Strandbad in Friedrichshafen auf den Tisch. Doris Steinbacher will es aus seinem Dornröschenschlaf wecken. Da gehöre ein geheiztes Becken hin, mit dem das Bad den ganzen Sommer über nutzbar wäre und nicht bei vermeintlich schlechtem Wetter die Türen schließen müsse. „Von den Tennisplätzen müssen einige weichen, die sind ohnehin kaum belegt.“ Die Einrichtungen des Strandbades seien veraltet, statt Sandstrand gebe es nur Matsch und das Seegras werde auch nicht entfernt.

Auch Karin Lutz will das Häfler Strandbad saniert sehen. Es liege in schöner Umgebung und habe ausreichend Platz, um zu einer Attraktion werden zu können. Ins gleiche Horn stößt Kurt Kreft. Der Zustand des Standbades sei traurig, meint er. Die Einrichtung müsse „aufgepeppt werden, zum Beispiel mit einem Rutschenturm“.

Nicht alle Diskutanten haben Ideen, wie ihre Vorschläge zu bezahlen sind. Kreft schon: Für attraktive Bäder, so sagt er, würde er ganz sicher auch einen höheren Eintritt bezahlen.