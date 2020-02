Theresia Bauer ist zu Gast bei der Bürger-Uni

Mit Theresia Bauer, Baden-Württembergs Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, startet die Zeppelin-Universität (ZU) am Mittwoch, 26. Februar, in das Frühjahrssemester ihrer Reihe Bürger-Universität. Im Vortrag und Gespräch geht es ab 19.15 Uhr im Cinéma des Karl-Maybach-Gymnasiums, der Partnerschule der ZU, um das Thema „Die Rolle von Wissenschaft in Zeiten von Fake News und Klimawandelleugner“.

Theresia Bauer, geboren 1965 in Zweibrücken, studierte Politikwissenschaft, Volkswirtschaft und Germanistik an den Universitäten Heidelberg und Mannheim. Zwischen 1993 und 2001 war sie Referentin für politische Bildung in der Gesellschaft für politische Ökologie, anschließend Geschäftsführerin der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Seit dem Jahr 2001 gehört sie dem Landtag von Baden-Württemberg an. Dort war sie Mitglied im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kunst, hochschulpolitische Sprecherin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und parlamentarische Geschäftsführerin der Landtagsfraktion der Grünen. Seit 2011 ist Bauer Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg und vertritt wichtige Schlüsselbereiche der baden-württembergischen Politik, wie die ZU schreibt. Von den Mitgliedern des Deutschen Hochschulverbandes wurde sie dreimal (2013, 2015 und 2016) zur „Wissenschaftsministerin des Jahres“ gewählt.

Nach ihrem Vortrag unterhält sich Theresia Bauer mit ZU-Professor Joachim Behnke sowie mit dem Publikum.