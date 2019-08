Das Markusevangelium steckt voller Geschichten, in denen von Wundern erzählt wird. Nachdem bei der „Gemeinde-Uni“ von Kirchengemeinde und CVJM in Friedrichshafen im vergangenen Jahr die ersten Wundergeschichten im Vordergrund standen, folgt nun die Fortsetzung. Vom 6. bis 8. September ist Referent Hans-Christian Kammler, Theologie-Professor und Lehrbeauftragter an der Universität Tübingen, zu Gast.

Am Freitagabend geht es im evangelischen Gemeindehaus, Scheffelstraße 15, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr um „Grundsätzliches zu den Wundergeschichten im Markusevangelium“. Am Samstag, ebenfalls im Gemeindehaus, beschäftigen sich Referent und Zuhörer von 10 bis 15 Uhr in zwei Einheiten mit Wundergeschichten. Am Sonntag ab 9.30 Uhr predigt Christian Kammler zum Abschluss in der Schlosskirche.