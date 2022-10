Themenführung über die Bodenseeschifffahrt

Die Tourist-Information bietet am Sonntag, 16. Oktober, um 11.15 Uhr eine Führung zur Geschichte der Bodenseeschifffahrt und des Hafens an. Der Gästeführer erzählt spannende Anekdoten und interessante Geschichten über die Schifffahrt auf dem Bodensee, von den Lastenseglern, über die Dampfschiffflotte und die einstige „Drachenstation“ bis hin zu den heutigen Ausflugsschiffen der „Weissen Flotte“, heißt es in einer Vorschau. Treffpunkt ist vor dem BSB-Schalter, Seestraße 23, Friedrichshafen.

Die Kosten für die Führung betragen sieben Euro. Kinder bis 14 Jahre und Besitzende der Bodensee Card Plus nehmen kostenlos teil, mit der Friedrichshafener Gästekarte und der Echt Bodensee Card gibt es einen Euro Ermäßigung. Eine Anmeldung ist per Telefon 07541/20 35 54 44, E-Mail tourist-info@friedrichshafen.de, vor Ort in der Tourist-Information oder durch eine Online-Buchung unter www.tourismus.friedrichshafen.de möglich.