Thema „Inklusion“ soll in die Öffentlichkeit getragen werden

„Mittendrin - ein Fest der Begegnung“ ist das Motto von Aktionswochen ab dem 6. Juni und zugleich des großen Inklusionsfests am 9. Juni im Bodenseekreis. Damit soll das Thema „Inklusion“ in die Öffentlichkeit gebracht und beispielhaft gezeigt werden, wie die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gelingen kann. Unter der gemeinsamen Federführung des Landratsamts und der Stadt Friedrichshafen haben sich Menschen mit und ohne Behinderung aus 31 Institutionen, Einrichtungen und Initiativen zusammengefunden, um „Mittendrin 2018“ mit Ideen, Aktionen und Denkanstößen zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen. Daraus ist ein buntes Veranstaltungsprogramm für die Aktionswoche entstanden:

Vortrag zum „Bundesteilhabegesetz“: Dr. Michael Konrad vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg gibt in einem Vortrag einen Überblick zum aktuellen Stand der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Baden-Württemberg. Termin: Mittwoch, 6. Juni, 17 Uhr; Ort: Gemeindepsyhciatrisches Zentrum (GPZ) Friedrichshafen, Paulinenstraße 12.

Fortbildung „Soziale Medien für alle – aber sicher!“: Bei dieser Fortbildung in Kooperation mit dem Kreismedienzentrum geht es für Menschen mit Behinderung und deren Vertrauenspersonen um den sicheren Umgang mit Facebook, WhatsApp & Co. Diese Veranstaltung findet inhaltsgleich an drei verschiedenen Orten statt. Eine Anmeldung ist jeweils erwünscht. Termin: 7. Juni, 18 Uhr; Ort: Kreismedienzentrum am Beruflichen Schulzentrum Friedrichshafen, Steinbeisstraße 22 - 26; Anmeldung per E-Mail: offenehilfen@ pfingstweid.de; Termin: 11. Juni, 18 Uhr; Ort: Schulungszentrum Schloss Liebenau, Siggenweilerstraße 11, Meckenbeuren; Anmeldung per E-Mail: adtt@stiftung-liebenau.de; Termin: 13. Juni um 18 Uhr; Ort: Camphill-Frickingen, Lippertsreuter Str. 14a; Anmeldung per E-Mail: f.hillenbrand@camphill-ausbildungen.de

Informationsabend „Arbeit inklusiv“: Der Integrationsfachdienst informiert zum Thema Arbeit und Handicap. Termin: Dienstag, 12. Juni um 18 Uhr; Ort: Integrationsfachdienst, Merkurstraße 21, Friedrichshafen; Außerdem findet vom 9. bis 24. Juni im Foyer des Hotel CAP-Rotach (Lindauer Straße 2, Friedrichshafen) eine Dauerausstellung zum Thema „Arbeit inklusiv – Info-Markt zur Berufswahl“ statt. Die Ausstellung gibt einen Überblick der Integrationsunternehmen Baden-Württemberg (IUBW.de) zur Arbeitssuche. Öffnungszeiten der Ausstellung: Mi. - Sa., 9 - 18 Uhr.

Konzert „Thin Mother“ – Coverrock mit Kultstatus: Thin Mother bieten ein außergewöhnliches und umfangreiches Repertoire an Rock-Klassikern, hauptsächlich aus den 60-ern, 70-ern und 80-ern, von den Beatles, den Rolling Stones, The Who über Deep Purple, Pink Floyd bis zu Queen und bestechen durch einen Mix aus fettem Sound und purer Leidenschaft. Termin: Freitag, 15. Juni, ab 19.30 Uhr; Ort: Gemeindepsychiatrisches Zentrum (GPZ) Friedrichshafen, Paulinenstraße 12; Karten können im GPZ bei Frau Cindy Stumpe für die Abendkasse reserviert werden: Tel. 07541 / 409 41 40, per E-Mail unter c.stumpe@gpz-fn.de.

Jahresfest der Diakonie Pfingstweid: Termin: Sonntag, 17. Juni, 11 bis 17 Uhr; Ort: Diakonie Pfingstweid, Hegenerstr. 2, Tettnang;

Ausstellungs-Vernissage: Ausstellungseröffnung mit Werken von Künstlern aus der Diakonie Pfingstweid. Termin: 29. Juni um 15 Uhr; Ort: Kulturhaus Mühle Oberteuringen, Eugen-Bolz-Straße 3.