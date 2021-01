Thelse Godewerth ist neue Personalleiterin bei RRPS

Thelse Godewerth übernimmt ab dem 15. Februar die globale Personalleitung des Geschäftsbereiches Power Systems von Rolls-Royce. Wie das Unternehmen mitteilt, berichtet sie in ihrer neuen Rolle als Executive Vice President HR an Andreas Schell, CEO von Rolls-Royce Power Systems sowie an Harry Holt, Chief People Officer des Rolls-Royce-Konzerns in Großbritannien.

„Rolls-Royce Power Systems befindet sich in der Transformation vom traditionellen Motorenhersteller hin zum Anbieter nachhaltiger integrierter Lösungen für Antrieb und Energie. Bei diesem Prozess spielt Thelse Godewerth eine wichtige Rolle“, so CEO Andreas Schell in der Medieninfo. Mit ihr gewinne RRPS eine ausgewiesene Expertin für Organisationsentwicklung, dem Management von Transformationsprozessen und der Weiterentwicklung von Führungskräften hinzu. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit,“ so Schell weiter.

Die 46-jährige Thelse Godewerth verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in den Bereichen Personal, Unternehmensentwicklung und Kommunikation. Zuletzt war sie als globale Leiterin HR und Organisationsentwicklung für die Eppendorf AG tätig, einem international führenden deutschen Anbieter von Laborprodukten und -dienstleistungen. Weitere Stationen waren die Rolle der geschäftsführenden Gesellschafterin bei einem internationalen Beratungsunternehmen, das sich weltweit auf Business Transformation, Change Management und Leadership spezialisiert hat, wie es vonseiten RRPS heißt. Zuvor hatte Thelse Godewerth die Leitung der Unternehmens- und Personalentwicklung bei der Mediengruppe Neue Osnabrücker Zeitung inne und war als Referentin in der Niedersächsischen Staatskanzlei in Hannover tätig. Sie studierte Wirtschaft, Politik und Psychologie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und schloss dort auch ihre Promotion ab.