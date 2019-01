Theatertage wollen Mut und Kreativität fördern

Die Theatertage am See bieten auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl an Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Schulprojekte starten ab Montag, 8. April, und die Wochenend-Workshops ab dem 12. April. Tanz, Technik, Schauspiel, Zirkus, Schwarzlichttheater und vieles mehr bietet das Programm.

„Theatermethoden können helfen, Bildungspläne zu verwirklichen“, sagt Jürgen Mack vom Organisationsteam der Theatertage am See. Sie bereichern den Unterricht, fördern Kreativität und stärken das Selbstbewusstsein, denn es braucht auch einen gewissen Mut, sich einem Publikum zu präsentieren und sich auf einer Bühne darzustellen. „Mut“ ist auch das Motto der diesjährigen Theatertage. Zum einen müsse man sich trauen, auf die Bühne zu gehen, aber Mut innerhalb des Theaters bedeute auch, Themen aufzugreifen die provozieren, die anecken und mit Tabus zu brechen. Das Kursprogramm greife beide Aspekte auf vielfältige Weise auf und biete ein breites Spektrum an Kursen zu vielen Bereichen des Theatermachens, sagt Mack.

Schulprojekte und Workshops

Bei den Schulprojekten finden sich Stockkampfkunst, Kinderzirkus, Mutmach-Geschichten, die in Theaterszenen umgesetzt werden, Clownerie, Schwarzlichttheater, Authentizität und Inszenierungsberatung, Klangreisen, Live-Hörspiele und Schattentheater im Programm. Die Wochenend-Workshops haben ähnlich gelagerte Themen, richten sich aber nicht an Schulklassen, sondern an einzelne Teilnehmer. Hier werden auch Methoden vermittelt, die Umsetzung von Balladen für Schule und Bühne, Theatermethoden als Motivator im Unterricht, Regiearbeiten mit Kindern und Jugendlichen, Improtheater, Erotik auf der Bühne, Szenisches Schreiben und Tanzkursen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Auch das „wir hier“-Projekt ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Theatertage am See. Dabei handelt es sich um integrative und inklusive Projekte, die der Verein Theatertage am See finanziert. Die Projekte sind auf eine Woche angelegt mit einer abschließenden Präsentation auf den Theatertagen.

Die Anmeldungen für die Schul- und Wochenend Workshops sowie für das „wir hier“-Projekt erfolgt über die Internetseite der Theatertage. Hier kann der Anmeldebogen ausgedruckt, ausgefüllt und an die Bodensee Schule geschickt werden (siehe Kasten). Auch finden sich hier inhaltliche Kurzbeschreibungen für die jeweilen Kurse.