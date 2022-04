Theatertage setzen Startschuss mit Luft-Artistik-Tagen

Die Bodensee Schule St. Martin in Friedrichshafen ist vor Kurzem Schauplatz der ersten Luft-Artistik-Tage der Zirkus-Akademie Friedrichshafen gewesen. 80 Kinder und Jugendliche experimentierten dabei am Trapez, Vertikaltuch und Artistik-Ring, heißt es in einem Bericht der Veranstalter.

Die Teilnehmer erlernten verschiedene Kletter-, Wickel- und Abfallertechniken. Erste akrobatische Figuren, Schwünge und Drehungen an den Strapaten, so wie Hochseil und Artistik-Würfel standen auf dem Programm. Unterstützt von Liv&Tobi, zwei Trapez-Artisten und Carina Zimmermann an den Strapaten entstanden neue Zirkuselemente welche in die Sommervorstellung am 10. Juli einfließen werden, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Artistik-Tage waren für Kinder von fünf Jahre bis zu Jugendlichen ausgerichtet.

Die eigentlich an diesem Wochenende stattfindenden 37. Theatertage am See, wurden coronabedingt auf den 21. bis 26. Juni in das Kulturhaus Caserne verlegt, teilt die Zirkusakademie mit. Unter dem Motto „Haltungen“ wollen nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause die Theatertage am See wieder durchstarten. Neben Schul- und Jugendgruppen aus Baden-Württemberg wurde eine Schultheatergruppe aus Friedrichshafens Partnerstadt Sarajewo, ein Sophie-Scholl-Projekt aus München und ein Kooperationsprojekt zwischen einer serbischen und einer Berliner Schule eingeladen.

Auch die internationalen Theatertage am See führen die Tradition fort und bieten ein weites Spektrum: generationenumspannendes und inklusives Theater, trans-, gender- und soziokulturelle Projekte warten mit unterschiedlichsten Theaterformaten auf. Der internationale Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den deutschsprachigen Nachbarländern. Elf Projekte wetteifern um die EnBW-Theaterpreise und einen Publikumspreis.