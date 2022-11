Theaterstück strapaziert die Lachmuskeln

Die langjährige Tradition der Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen ist auch in diesem Jahr fortgesetzt worden. Beim „Bunten Abend“ wurde das Theaterstück „Hubertus und das Moor des Grauens“ von Peter Schwarz aufgeführt und hat für viele Lacher im Publikum gesorgt. Die Zweitaufführung des Theaterstücks fand am Sonntagnachmittag bei Kaffee und Kuchen statt.

Nachdem die Vorsitzenden der Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen Julia Vögtlin und Johannes Hutt den Abend eröffnet hatten, begann das schwäbische Theaterstück „Hubertus und das Moor des Grauens“. Aufgrund des Hochwassers in Schnetzenhausen konnte der Gemeinderat nicht wie gewohnt in der ortsansässigen Gaststätte tagen und deshalb wurde die Gemeinderatssitzung in das Wohnzimmer der Familie Hämmerle verlegt.

Bei der Komödie stehen Hubertus Hämmerle (Johannes Haug) und sein Freund Friedolin Mausloch (Claudio Bercher) im Mittelpunkt. In einer Gemeinderatssitzung diskutieren Bürgermeister Winterle (Michael Hager), Pfarrer Heilmann (Tobias Schuler), die Kirchengemeinderatsvorsitzende und Naturschützerin Theresia Wiesle (Patricia Brugger) und Hubertus Hämmerle über den Sinn des Projekts. Hubertus Hämmerle hat im Nebelmoor seinen Bauschutt entsorgt und möchte verhindern, dass diese Umweltverschmutzung ans Licht kommt. Theresia Wiesle deckt den Umweltskandal jedoch auf und informiert aufgebracht die Ehefrauen Roswitha Hämmerle (Elena Braun) und deren Freundin Maria Mausloch (Alicia Bieser), die darüber auch nicht erfreut sind.

Die Ereignisse überschlagen sich und Friedolin bewirft die Spaziergänger Pfarrer Heilmann, Theresia Wiesle und Bürgermeister Winterle mit Dreck, um sie vom Moor fernzuhalten. Dies nützt jedoch alles nichts und zu guter Letzt sorgt Maria dafür, dass Hubertus und Friedolin den Bauschutt entfernen müssen und von der Gemeinde ein Hochwasserschutz für Schnetzenhausen gebaut werden kann.

Die Zuschauer dankten den Theaterspielern mit vielen Lachanfällen während des Stücks und belohnten die gelungene Aufführung mit tosendem Applaus.

Neben dem Theaterstück glänzten auch die jungen Männer der Landjugend mit einem Männertanz der besonderen Art mit Regenschirmen als Requisite. Das Publikum hat sich dabei prächtig amüsiert. Mit einer Bilderpräsentation zeigte die Landjugend einen Einblick in die Aktivitäten der vergangenen Jahre. Anschließend sorgte DJ Mompfä in der Bar für den richtigen Sound.

Alles in allem ein wirklich gelungener Abend zum 70-jährigen Bestehen der Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen.