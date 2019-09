Theaterspielclub thematisiert im Kiesel Gedanken, Gefühle und Ansichten Jugendlicher

„Wo wollen wir hin und was soll darin vorkommen?“ ist der Titel der Aufführung gewesen, die als „eine Performance über Berufswahl, Zukunftsgestaltung, Beziehungen und deren Tücken aus der Sicht einer Generation auf dem Flur“ beschrieben wurde. Am Sonntagabend hatte im Kiesel im K42 das neue Stück des Theaterspielclubs Extraschicht seine Premiere.

Pius Bandte, Mara Bumüller, Verena Engers, Natalie Paul, Max Sohm und Anika Tomaszewski haben alle schon in den Theaterspielclubs von Angelika Wagner, die auch diesmal die Leitung innehatte, Theatererfahrung gesammelt. Nun haben sie aber alle ihr Abitur in der Tasche und müssen für den weiteren Lebensweg woanders hin. Und da stellen sich heutzutage viele Fragen. War früher der Mangel an Auswahlmöglichkeiten für manchen eine Qual, so ist es heute dessen Übermaß. Dieses Leid müssen offensichtlich auch die jungen Schauspieler ertragen und so kam ihnen die Idee für ihre Performance. Wie gerne bei Wagner beginnt das Stück mit einem Monolog der zwar zum Publikum hin erzählt wird, aber nicht an es gerichtet ist. Die junge Frau, die sich vorher den Mund bis zur Kapazitätsgrenze mit Bonbons vollgestopft hat, fleht Abram an, sie nicht zu verlassen. Erst weil sie ihn liebt, dann weil sie von ihm schwanger ist und das Kind abtreiben lässt, wenn er jetzt geht. Nein sie wird es nicht abtreiben lassen, sie wird es auf den Boden werfen und zerschmettern und das wird seine Schuld sein, wie sie lautstark herausbrüllt, bis sie von einer Mitspielerin unterbrochen wird und sich herausstellt, dass sie nur einen Theater-Monolog geprobt hat. Vier weitere Schauspieler entern die Bühne und mit ihnen ihre Zukunftssorgen. Der sechste kommt ein wenig später und aus den Zuschauern heraus, die er nach ihren Berufen fragt. Bei seinen Bühnengenossen hat das unterschiedliche Reaktionen zur Folge, mancher Beruf scheint ihnen eine feine Sache zu sein, manchmal wird die Nase gerümpft.

Kaum positive Emotionen

Positive Emotionen haben in der Aufführung kaum Platz. Hier geht es um Enttäuschungen und um die daraus folgende Wut. Insgesamt ist viel Aggression auf der Bühne zu sehen. Und natürlich spielen die Unsicherheit, wie es weitergehen soll, und die daraus folgende Angst eine große Rolle. Besonders die Suche nach der großen Liebe und all die dabei schon erlebten Enttäuschungen werden im Laufe des Stückes zum beherrschenden Thema. Roter Faden dieser Performance: Einer der Darsteller hält eine Art Rede an das Publikum und die anderen bevölkern die Bühne im Hintergrund. Das geschieht sehr unterschiedlich. Verschiedene Kleiderwechsel auf offener Bühne, das Beschriften den Bodens mit Stichworten aus dem Stück oder das Kochen am Bühnenrand sind nur Beispiele.

So ist immer Leben auf der Spielfläche, aber es wird niemals unübersichtlich, denn die Hintergrundspieler verstehen es so zu spielen, dass sie dem Kollegen im Vordergrund nicht die Aufmerksamkeit stehlen.

Man merkte dem Ensemble seine Theatererfahrung an. Bühnenpräsenz ist bei jedem deutlich vorhanden. Klare Gestik und Bewegungen sind bei den Darstellern ebenso selbstverständlich wie saubere Artikulation und genug Stimmvolumen, um den Kiesel ohne technische Hilfsmittel problemlos zu füllen.

Berührungsängste haben sie keine, sie trauen sich auch, mal dem Spielpartner über’s Gesicht zu lecken. Keiner hat Angst, sich auf der Bühne hässlich zu zeigen und sich zum Affen zu machen. Zum Ende gab es regen Applaus und der Theaterspielclub konnte sich über eine sehr gelungene Premiere freuen.