Theatergruppe Schnetzenhausen probt neues Stück

Die Schaupieler der Theatergruppe der Jungen Dorfgemeinschaft proben seit September ihr neues Stück. Diesmal wird um die Jahreswende die Komödie „Einmal ist keinmal“ von Ray Cooney und John Chapman (schwäbische Bearbeitung von Monika Hirschle) aufgeführt. Die Theaterbesucher erwartet ein turbulentes Vergnügen. In der Meinung, sie gehen auf den Verlegerball, hat sowohl der Verleger Paul seinem Teilhaber Harry als auch seine Gattin Marion ihrer Freundin Gerlinde ihre vermeintlich freie Wohnung für ein amouröses Abenteuer überlassen. Auch das Hausmädchen Sigrid und der engagierte Raumausstatter Alex wollen die „sturmfreie Bude“ auf ihre Weise nutzen. Als dann auch noch eine Erfolgsautorin auftaucht, steht ein lukrativer Geschäftsabschluss auf der Kippe. Um diesen Abschluss nicht zu gefährden, werden spontan die „Rollen“ getauscht. Der Kartenvorverkauf ist an den Samstagen 24. November und 1., 8. und 15. Dezember, jeweils von 9 bis 12 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen. Ab Montag, 17. Dezember, gibt es Karten beim Fachmarkt Grossmann, Unterraderach. Die Aufführungstermine für die Theatergruppe sind am 28. und 29. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr sowie am 30. Dezember um 17.30 Uhr, am 2. und 3. Januar jeweils um 19.30 Uhr und am 4. Januar um 17.30 Uhr. Foto: Junge Dorfgemeinschaft