Theater Marabu mit „Hast du schon gehört?“ im Bahnhof Fischbach zu Gast

Eine Musiktheaterperformance über böse Märchen und die Angst vom Hörensagen bietet das Theater Marabu mit seinem Programm „Hast Du schon gehört?“ für Kinder ab 7 Jahren. Das Theater findet am Dienstag, 8. Februar, jeweils ab 10 und 17 Uhr im Bahnhof Fischbach statt. Es war einmal … Da lebten die Tiere glücklich und zufrieden nebeneinander und keines fürchtete das andere oder sorgte sich mehr um sein Leben als nötig und gut war. Doch aus heiterem Himmel fiel das Wort „Wolf“ – und da war es vorbei mit Ruhe und Frieden. Die Tiere fingen an, sich Geschichten zu erzählen, und bei jedem Hörensagen wuchs das Ungeheuer weiter, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Bild vom bösen Wolf ist altbekannt. Doch was macht den Wolf zu einem bösen Tier, und was ist das überhaupt: böse? Wie entstehen diese Bilder in unserem Kopf und die damit verbundenen Ängste vor etwas, das man eigentlich gar nicht kennt? Diese temperamentvolle Inszenierung hinterfragt die Welt der Märchen und spielt humorvoll mit unbegründeten Ängsten. Das Stück dauert circa 45 Minuten. Karten gibt es für vier Euro im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus unter der Telefonnummer 07541 / 288 444 oder per Mail an ticket@gzh.de sowie online unter www.kulturbüro.friedrichshafen.de und reservix.de.