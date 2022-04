Theater Chemnitz zeigt im GZH Gerichtsdrama „Die zwölf Geschworenen“

Das Städtische Theater Chemnitz gastiert am Dienstag, 12. April, mit dem Gerichtsdrama „Die zwölf Geschworenen“ im Graf-Zeppelin-Haus. Beginn ist um 19.30 Uhr. Bereits um 19 Uhr gibt es eine Einführung in das Stück, in dem sich zwölf Geschworene nach einer Gerichtsverhandlung zurückziehen, um ein Urteil zu fällen - schuldig oder nicht schuldig? Mit dieser Frage entscheiden sie über das Leben eines jungen Mannes. Er ist des Mordes an seinem Vater angeklagt. Alle Indizien scheinen gegen ihn zu sprechen, zwei Zeugenaussagen bestätigen seine Schuld, die Beweislage ist erdrückend. Doch ein Geschworener hat Zweifel. Er erreicht es, dass um den Schuldspruch noch einmal ehrlich diskutiert wird, denn die Entscheidung für das Urteil muss einstimmig getroffen werden. Eingeschlossen im Konferenzraum entspinnt sich schließlich ein erbitterter und hitziger Kampf um Wahrheiten und Argumente, persönliche Ideale, Lebenseinstellungen und Vorurteile. Das Stück dauert 110 Minuten. Karten kosten im Vorverkauf zwischen elf und 33 Euro. Sie sind erhältlich unter Telefon 07541 / 28 84 44, per E-Mail an ticket@gzh.de oder bei reservix.de.