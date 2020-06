Theater Atrium und Kino Studio 17 bleiben weiterhin geschlossen

Die Lockerungen der Corona-Verordnung ab dem 1. Juni für Theater und Kinos in Baden-Württemberg würden eine Wiedereröffnung des Theaters Atrium und des Kinos Studio 17 zwar ermöglichen, jedoch entschied sich der siebenköpfige Vereinsvorstand des Kulturvereins Caserne mit klarer Mehrheit dagegen. Die Gründe hierfür seien vielfältig, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Seit mehr als 20 Jahren betreibt der Verein im Kulturhaus Caserne die zwei Spielstätten. Der 180 Mitglieder starke Verein organisiert mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und zwei Teilzeitkräften ein reichhaltiges Kulturprogramm. Bis zum 18. März flimmerten wöchentlich mindestens an vier Abenden die unterschiedlichsten Arthausfilme über die Leinwand. Der 87 Plätze fassende Kinosaal ist ebenso für spannende Themenabende und die Kinderkinoreihe bekannt. Im Theater Atrium, das 75 Zuschauer fasst, traten in Vor-Corona-Zeiten fast jedes Wochenende Musiker und Kabarettisten, Theatergruppen oder andere Kleinkünstler auf. Nachdem Kinovorstellungen und Theaterbesuche Corona-bedingt untersagt waren, machten sich die zwei Angestellten des Vereins ans Umorganisieren und Verschieben der bereits gebuchten Veranstaltungen und Filme für März, April und Mai. Daraufhin nutzte man die Zeit für gründliche Reinigungsaktionen und eine Überholung der Bühne. Seit dem 20. April sind nun beide Kräfte zu 100 Prozent in Kurzarbeit, teilt der Verein mit.

Die jetzigen Lockerungen würden eine Wiedereröffnung zwar ermöglichen, jedoch entschied man sich dagegen. In beiden Räumen würden die geltenden Abstandsregelungen nur etwa 20 Zuschauer zulassen. Der Betrieb sei damit ohne Verlust nicht möglich. Viele Stamm-Gäste gehörten überdies zur Risikogruppe und auch im festen Stamm der Ehrenamtlichen gebe es einige, die unter den Corona-Bedingungen nicht zur Verfügung stünden, begründet der Verein die Entscheidung.

Im Juni und Juli waren noch zwei Abende mit Impro-Theater (Utobia) und ein Kabarett-Duo aus Ravensburg (Sabine Essich und Jutta Klahwuhn – Surfen durch die Wechseljahre) vorgesehen, diese Veranstaltungen hat der Verein nun an seine Kollegen von der Kulturhaus Caserne gGmbh abgegeben, die im Sommer in Eigenregie die Innenhof-Bühne bespielen. Auch ein Open-Air-Kino ist dort geplant, bei dem der Verein mit seinen Ehrenamtlichen unterstützt. Im September steht dann das FAB-Festival mit Beteiligung des Kulturvereins in Kino Studio 17 und Theater Atrium als nächstes Event nach der Sommerpause an.