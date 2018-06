The Rockin’ 60s spielen im Gemeindehaus Berg

Die Rock 'n’ Roller der Ailinger Band „The Rockin’ 60s“ geben am Samstag, 9. Juni, ein Konzert im Gemeindehaus in Berg. Beginn ist um 20 Uhr.

Die fünf Musiker unterhalten mit handgemachter Live-Musik und Songs aus den 50er- und 60er-Jahren und bieten einem tanzwütigen Publikum die Möglichkeit, sich auszutoben – getreu dem Band-Motto: „Put your dancing-shoes on.“ Uwe am Kontrabass, Jandy an der goldenen Solo-Gitarre, Sänger „Uzi“, Bruno am Schlagzeug sowie Hubert an den Rhythmus-Gitarrensorgen gemeinsam dafür, dass die gute alte Rock’n’Roll-Ära an diesem Abend wieder auflebt. Die Band und die die „Wirte-Gemeinschaft der Narrenzunft und des Musikvereins Berg“ freuen sich auf zahlreiche Besucher des Konzerts. Beginn ist um 20.00 Uhr.