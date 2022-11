TFG Bodensee bietet Sichtungstraining für Mädchen

Die Talentfördergruppe (TFG) Bodensee lädt Fußballerinnen der Jahrgänge 2010, 2011 und 2012 für ein Sichtungstraining ein. Unter dem Motto „Zeig was Du kannst!“ geht es hier um das Können jeder Einzelnen. Die 25 begabtesten U12-Spielerinnen haben die Chance in die Talentfördergruppe Bodensee aufgenommen zu werden. Dort werden dann regelmäßig – ergänzend zum Vereinstraining – Trainingseinheiten angeboten und weitere Turniere gespielt. Ehemalige bekannte Spielerinnen wie Melanie Leupholz, Giulia Gwinn und Alara Sehitler sind ebenfalls den Weg über die TFG gegangen.

Rund 75 Anmeldungen

Das Training findet am Freitag, 4. November, um 15 Uhr auf dem Sportgelände des SV Achberg statt. Bisher gibt es circa 75 Anmeldungen von jeglichen Vereinen aus dem Bezirk Bodensee. Für weitere Teilnehmer ist die TFG offen, eine vorherige Rückmeldung per Mail an haag_mona@web.de ist erwünscht.