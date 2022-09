Teuren Goldschmuck dabei: Zoll schnappt Schmugglerin am Bodensee Airport

Zollbeamte haben am Flughafen in Friedrichshafen eine junge Frau erwischt, die Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro schmuggeln wollten.

Wie der Zoll mitteilt, überprüften Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit am Sonntag Reisende, die mit dem Flieger aus Skopje am Bodensee-Airport gelandet waren. Bei einer 30-jährigen Frau aus Serbien entdeckten die Beamten demnach Goldschmuck im Wert von 4100 Euro.

Leere Schmuckschatulle fällt auf

Die 30-Jährige habe bei der Einreise den grünen Kanal gewählt und auf Nachfrage angegeben, nur „Kleinigkeiten“ in Nordmazedonien gekauft zu haben. Als die Zöllner dann das Reisegepäck in Augenschein nahmen, fanden sie eine leere Schmuckschatulle. Damit konfrontiert, gab die Frau zu, Goldschmuck eingekauft zu haben, den sie nun am Körper trug, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Zollbeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen die 30-Jährige ein und kassierten noch vor Ort 900 Euro Einfuhrabgaben.