Tettnanger Künstler gastieren im Kunsthaus Caserne Friedrichshafen

Die Tettnanger Künstlergruppe „stARTup“ präsentiert sich unter dem Motto „Petersburger Hängung heute“ vom 6. bis 28. November in der Galerie Kunsthaus Caserne in Friedrichshafen im Fallenbrunnen 17. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 5. November, um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) – allerdings ohne Vernissage, wie der Veranstalter mitteilt.

Die Gruppe kommt mit Detlef Fellrath, Lydia Günthör, Ulrike Kurz, Maria Maier, Giulia Topp-Caburet, Hendrik Tuttlies und Silke Sautter-Walker ins Kunsthaus. Unter „Petersburger Hängung“ versteht man für gewöhnlich eine besonders dichte Reihung von Gemälden, die sich dem Betrachter in ihrer Gesamtheit als ein Kunstwerk präsentieren.

Die Ausstellung ist vom 6. bis 28. November jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Jeweils ein Künstler oder eine Künstlerin aus der ausstellenden Gruppe ist anwesend. Für den Besuch der Ausstellung gelten die aktuellen Corona-Regeln. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.startup-tettnang.de