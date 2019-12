Tettnanger Fechter feiern Platz vier im Landesfinale von „Jugend trainiert“

Beim Landesfinale von „Jugend trainiert“ mit den besten Nachwuchsfechtern aus Baden-Württemberg im Bundesstützpunkt Tauberbischofsheim belegte die Startgemeinschaft der Realschule Tettnang und des Montfort-Gymnasiums einen guten vierten Platz – und das, obwohl die Tettnanger Equipe um Noah Eser, Alexander Neumeister, Noel Rilling und Paul Stohr unter den sechs Finalisten zu den jüngsten zählte.

Der Auftakt in den U17-Wettbewerb war für die U13- und U14-Tettnanger ein Sprung ins kalte Wasser. Mit der Mannschaft des Matthias Grunewald-Gymnasiums Tauberbischofsheim standen ihnen nicht nur Fechter der ältesten beiden Jahrgänge, sondern auch die Drittplatzierten des Kadettenweltcups in Wien/Mödling des Vortags gegenüber. Gegen die Besten der deutschen U17 konnten die TSV-Vertreter nicht mehr als einzelne Treffer für sich verbuchen. Der zweite Gegner in der Finalrunde, Tauberbischofsheim 2, ließ nicht wesentlich bessere Chancen vermuten, doch die junge Tettnanger Mannschaft fand ins Turnier. Allerdings konnten die Tettnanger nur jedem zweiten Treffer einen Gegentreffer entgegensetzten. Auch gegen die Mannschaft Baden-Baden 1 war der Altersunterschied erdrückend. Nach einigen Gefechten zollten die Schüler dem Turnierverlauf gegen ausschließlich ältere Gegner ihren Tribut und mussten erneut die Waffen strecken.

Im vierten Duell stand mit Baden-Baden 3 erstmals eine gleichaltrige Mannschaft auf der Planche und sofort zeigten die Tettnanger Attacken wieder wie gewohnt ihre Wirkung – am Ende stand ein deutlicher Sieg. Als letzter Gegner der Finalrunde stand mit Baden-Baden 2 ein Team auf Augenhöhe gegenüber, dessen Mitglieder nur etwas älter waren. Noel Rilling brachte die Tettnanger zu Beginn in Führung, bevor Baden-Badens Nummer 1 keine Blöße bot und Noah Eser Punkt für Punkt abnahm. Die offene Rechnung trieb Eser in seinem nächsten Gefecht selbst an und brachte die Mannschaft wieder heran. Mit einer tollen Leistung sorgte Alexander Neumeister für eine Vorentscheidung und übergab ein komfortables 40:32 an den Schlussfechter. Die Schlussoffensive der Baden-Badener zeigte zuerst Wirkung ehe der Routinier Noel Rilling diese mit eigenen Angriffen konterte und mit dem 44:38 den Tettnangern den Sieg und den vierten Platz im Landesfinale sicherte.