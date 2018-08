Kaum angefangen, schon findet in der Fußball-Kreisliga A2 eine englische Woche statt. Im Mittelpunkt des dritten Spieltages stehen zwei Partien: das Derby zwischen dem TSV Schlachters und dem SV Achberg und die Partie der SpVgg Lindau gegen die U23 des VfB. Während die drei genannten Lindauer Vereine ganz ordentlich in die Saison gestartet sind, steht die Mannschaft von Wolfgang Fluhr noch mit leeren Händen da.

„Wir haben in den beiden Punktspielen neun Fehler gemacht und sieben Tore kassiert: drei gegen Eriskirch, vier gegen Schlachters. Das sagt alles über unser Spiel“, sagt VfB-Trainer Wolfgang Fluhr. Seine Mannschaft spiele nicht schlecht, erlaube sich aber zu viele individuelle Fehler. In den kommenden Wochen muss die Mannschaft dies abstellen, sonst wird es für die VfB U23 sehr schwer, nach oben zu kommen.

Besser in die Saison gestartet, mit einem Remis und einem Sieg, ist dagegen die SpVgg Lindau. „So langsam läuft es ganz gut“, sagt Spielertrainer Marco Mayer. Vor allem Neuzugang Musa Gaye zeigte sich in Ailingen beim 4:1-Sieg in guter Verfassung. Er schoss drei Tore. Gegen den VfB erwartet der Coach ein Spiel auf Augenhöhe. „Wir dürfen uns gegen einen Gegner, der angeschlagen ist, keine Blöße geben“, sagt er.

Die Spitzenpartie des Spieltages steigt am Donnerstag in Schlachters, wo der heimische TSV den SV Achberg zum Derby erwartet. Beide Mannschaften sind mit zwei Siegen gestartet. Während Schlachters zweimal zu Hause spielte, musste Achberg zweimal reisen. Der TSV Schlachters hat aktuell einen guten Lauf, ist auch im Bezirkspokal noch dabei und steht dort im Viertelfinale.

Überragender Spieler bisher: Jonas Hermann, der sieben der zehn Tore in der Meisterschaft erzielt hat. Eine starke Quote. „Es ist nicht nur Hermann, der gut in Form ist. Die Mannschaft des TSV Schlachters ist sehr homogen und hat auch in Patrick Schäfer einen Denker im Mittelfeld. Wir freuen uns auf den Vergleich“, sagt Achbergs Trainer Michael Riechel.

Gesunder Konkurrenzkampf

Die Verantwortlichen der SGM Fischbach-Schnetzenhausen sind zufrieden. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen steht das Team von Trainer Axel Meier hinter Schlachters auf Platz zwei. „Wir hatten eine gute Vorbereitung und aufgrund des größeren Kaders haben wir auch im Training einen gesunden Konkurrenzkampf“, sagt SGM-Abteilungsleiter Andreas Zimmer. Trotzdem dürfe die Partie gegen den FC nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Ebenfalls gut in die Saison gestartet, ist der Bezirksliga-Absteiger TSV Tettnang. Zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor: Das ist die Bilanz des Teams von Mico Susak. Am Donnerstag kommt das verunsicherte Team aus Ailingen. 0:6 in Schlachters, 1:4 zu Hause gegen Lindau – Der Start ist deutlich misslungen. TSG-Trainer Steve Reger hat alle Hände voll zu tun und die Mannschaft wird sicherlich versuchen, aus Tettnang Zählbares mitzunehmen.

„Man hatte den Eindruck, dass beide Teams zur Pause die ganze Mannschaft ausgewechselt hatten. Die zweite Hälfte war eine völlig andere“, sagt Günther Bretzel, Pressesprecher des Aufsteigers Langenargen. 3:0 zur Pause in Neukirch geführt und am Ende mit 4:6 verloren. Das Heimspiel gegen die SGM Hege wird nicht einfacher.

Das Team von Trainer Thomas Kristen will nach der 0:2-Niederlage gegen den TSV Tettnang in Langenargen Punkte holen. „Wir müssen die B-Liga gedanklich schnell hinter uns lassen und uns an das sportliche Niveau der A-Liga gewöhnen, sonst stehen wir vor einer schweren Saison“, betont Günther Bretzel.