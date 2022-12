Testzentren am Bodensee: Stammkundschaft schaut noch vorbei

Lange Schlangen vor den Corona-Testzentren: Dieses Bild scheint der Vergangenheit anzugehören. Denn die Anzahl derjenigen, die sich testen lässt, geht zurück und die Zahl der Zentren sinkt ebenfalls. Im Bodenseekreis sogar um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Sommer, im Landkreis Lindau um ein Fünftel. Leer bleiben die Teststationen trotzdem nicht.

Die mit Abstand größte Gruppe, die noch vorbeikommt, sind Menschen, die Angehörige oder Freunde in der Klinik, im Pflegeheim oder in Behinderteneinrichtungen besuchen. Das berichten Betreiber von Testzentren im Landkreis Lindau und im Bodenseekreis. Für Besucher solcher Einrichtungen ist ein Schnelltest Pflicht und kostenlos, die Kosten übernehmen die Kassenärztlichen Vereinigungen. Selbstzahler müssen inzwischen im Testzentrum zwischen 9,50 und 15 Euro berappen.

Höherer Zulauf am Wochenende

Wolfgang Strahl von der Allgäu Medical Service GmbH, die am Bahnhof Reutin in Lindau eine Teststation betreibt und für das staatliche Testzentrum im Landkreis Lindau zuständig ist, spricht von einer „Stammkundschaft“, die regelmäßig vorbeischaue. Ganz ähnlich äußert sich Monika Gindele, die hinter ihrem Reisebüro in Friedrichshafen Tests anbietet. Sie verzeichnet am Wochenende einen deutlich höheren Zulauf: „Dann, wenn die Leute Besuche machen.“

Monika Gindele (rechts) betreibt hinter ihrem Reisebüro in Friedrichshafen eine Teststation. Sabina Wahl (links) ist für sie im Einsatz. (Foto: Anke Kumbier)

Der Nachweis, dass der Test für den Besuch in Krankenhaus oder Pflegeheim benötigt wird, erfolgt im Tettnanger Testzentrum von Jan Marianek und Florian Golombek-Single per Selbstauskunft, die die Besucher unterschreiben. Das ist eine der Optionen, die die Testverordnung des Bundes als Nachweis vorsieht.

Marianek berichtet, dass sich die Anzahl der Testzentrumsbesucher in den vergangenen Wochen auf einem ähnlichen Niveau bewege. „Der große Rückgang war, als die 3G-Regel entfiel.“ Seither kämen im Schnitt 60 bis 70 Leute täglich vorbei. Im Vergleich zum Dezember 2021, als natürlich noch ganz andere Rahmenbedingungen herrschten, ein deutlicher Unterschied. „Da hatten wir 600 bis 700 Tests pro Tag.“

Wieviele Testzentren seit Sommer zugemacht haben

Lars Gäbler, Sprecher des Bodenseekreises, berichtet, dass die Nachfrage nach offiziellen Tests zurückgeht. Im Gegensatz zum bayerischen Landkreis Lindau müssen dem Gesundheitsamt im benachbarten baden-württembergischen Kreis alle Tests (egal ob positiv oder negativ) gemeldet werden.

„Im zweiten und dritten Quartal dieses Jahres lag die Anzahl der gemeldeten Tests im mittleren fünfstelligen Bereich. Im vierten Quartal sind diese auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich zurückgegangen“, teilt Gäbler mit.

Die gesunkene Nachfrage hat dazu geführt, dass auch die Anzahl der Testzentren abgenommen hat. Waren auf der Homepage des Landratsamts Lindau im Juni noch 20 Testmöglichkeiten verzeichnet, sind es im Dezember nur noch 16. „Die auf unserer Seite veröffentlichten Teststationen sind diejenigen, die bei uns nach wie vor als ,in Betrieb’ gemeldet sind´“, erklärt Kreissprecherin Sibylle Ehreiser.

Auch das staatliche Testzentrum gebe es noch, allerdings bleibe es seit Anfang Dezember samstags geschlossen. Noch deutlicher ist der Rückgang im Bodenseekreis. Von 48 Testzentren im Juni sind laut Gäbler aktuell noch 20 übrig. Staatliche Testzentren gibt es im Bodenseekreis nicht.

Eine Frage der Wirtschaftlichkeit

Der Anteil der positiven Tests scheint bei allen Befragten gering zu sein. Daniel Weber von der Firma MN-Medical, die eine Drive-In-Teststation in Meckenbeuren betreibt, teilt mit, dass im Schnitt vier Prozent der durchgeführten Tests positiv sind. „Es sind inzwischen wöchentlich weniger als fünf positive Tests dabei“, sagt auch Monika Gindele. Sie nimmt, wie ihre Kollegen, einen Unterschied zum Herbst wahr, als noch mehr Tests positiv waren.

Jennifer (links) und Jessica (rechts) testen im Drive-In-Testzenrum in Meckenbeuren. (Foto: MN-Medical)

Alle befragten Betreiber teilen mit, dass sie an Heiligabend und über die Weihnachtsfeiertage aufhaben und Tests anbieten. Jedoch herrscht Unsicherheit, wie es im neuen Jahr weitergeht. „Wir sind an der Grenze der Wirtschaftlichkeit“, sagt Gindele. Zu ihr kämen noch zwischen 20 und 40 Menschen am Tag. „Wenn im Schnitt nur noch 25 bis 28 am Tag kommen, müssen wir zumachen.“

Eine Rolle spielten auch die gestiegenen Energiekosten und der Wegfall der 3-Euro-Tests mache sich ebenfalls bemerkbar. Bis Ende November hatten sich Bürgerinnen und Bürger beispielsweise vor dem Besuch von Großveranstaltungen zwar nicht kostenlos, aber für drei Euro testen lassen dürfen.

Offen, wie es ab März weitergeht

Bei Marianek und Golombek-Single wiederum scheinen die 3-Euro-Tests nur eine sehr geringe Rolle gespielt zu haben. Doch auch sie treibt die Frage um, was sie im neuen Jahr erwartet. „Wenn der Bedarf besteht und wir uns das leisten können, dann geht es weiter“, sagt Marianek. Die Testverordnung und die darin enthaltene Regelung für kostenlose Bürgertests gilt bis zum 28. Februar 2023. Eine Nachfolgeregelung gibt es derzeit noch nicht.

Florian Golombek und Jan Marianek betreiben in Bürgermoos eine Drive-In-Teststation (Archivbild). (Foto: Linda Egger)

Wolfgang Strahl betont, dass sie bis dahin weiter testen. Aber auch er sagt: „Wenn wir unter eine bestimmte Anzahl kommen, müssen wir schließen.“ Das gilt zumindest für die Teststation am Bahnhof Reutin. Für das staatliche Testzentrum, in dem keine Selbstzahlertests angeboten werden, gibt es laut Landratsamt eine monatliche Pauschale, unabhängig von der Anzahl der Testungen. Die Frage, wie es ab März weitergeht, bleibt trotzdem. „Wenn die Testverordnung ausläuft und keine neue kommt, dann gibt es für uns keinen Existenzgrund mehr“, sagt Strahl.