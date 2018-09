Teststrecke für automatisiertes Fahren: Hier gibt’s Infos

In Friedrichshafen wird eine Teststrecke für automatisiertes Fahren ermöglicht. Projektpartner sind das Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer (IWT), die ZF Friedrichshafen und die Stadt Friedrichshafen. Bevor die Teststrecke mit der notwendigen Technik ausgerüstet ist, laden die Projektpartner am Dienstag, 25. September, 18 Uhr, im ZF-Forum zu einer Bürgerinfo ein. Einlass ab 17.45 Uhr.

Auf der Teststrecke unterwegs sein werden ausschließlich von den Zulassungsbehörden genehmigte Fahrzeuge. Diese fahren nicht autonom, sondern automatisiert: Beim automatisierten Fahren sitzt in jedem Fahrzeug ein speziell ausgebildeter Fahrer, der jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug und die Möglichkeit hat, einzugreifen. Ähnliche Teststrecken gibt es bereits auf der A9 zwischen Nürnberg und München, im bayerischen Bad Birnbach und Bremen. Weitere sind derzeit in Planung und Umsetzung in Düsseldorf, Hamburg, Flensburg, Berlin, Dresden, Ingolstadt, Wiesbaden, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen sowie in Karlsruhe und Heilbronn, informiert die Stadtverwaltung im Presseschreiben.

Die Teststrecke in Friedrichshafen verbindet zunächst das Forschungs- und Entwicklungszentrum von ZF mit Werk 2, dem Forum und Werk 1 des Unternehmens. Damit deckt die Strecke die Straßentypen Bundesstraße sowie Tempo-50- und Tempo-30-Zonen ab. Außerdem können Fahrten durch Tunnel, Kreisverkehre, mehrspurige Abbiegungen oder unmarkierte Straßen erprobt werden. Erweiterungen der Teststrecke binden den Campus Fallenbrunnen sowie die Innenstadt an. Über diese Erweiterungen werden die Projektpartner dann nochmals informieren.

Für die Testrecke werden zunächst neun Ampelanlagen entlang der Strecke technisch so ausgerüstet, dass ein Datenaustausch zwischen den Testfahrzeugen, den Ampeln und dem städtischen Verkehrsrechner möglich ist. Ende Oktober werden die ersten Ampeln mit den sogenannten Roadside Units und damit auch die Teststrecke in Betrieb gehen. Am 1. Oktober wird der Gemeinderat außerdem über die Nachrüstung der teilweise noch nicht barrierefreien Ampeln entlang der Teststrecke beschließen. Im Technischen Ausschuss wurde die komplette barrierefreie Ausstattung der Ampeln bereits einstimmig befürwortet und damit dem Gemeinderat empfohlen.