Terrier „Nelly“ stirbt an Giftköder

Ein Spaziergang an der Römerzielpromenade in Singen hatte für Hündin „Nelly“ tödliche Folgen. Das West-Highland-Terrier-Weibchen fraß am Montagnachmittag beim Stöbern in einem unbeaufsichtigten Moment offenbar einen ausgelegten Giftköder, berichtet die Polizei.

Nur wenige Stunden danach erbricht sich die zehnjährige Hündin und spuckt später sogar Blut. Als die Besitzerin am nächsten Tag mit ihr zum Tierarzt geht, wird Nelly wegen ihres schlechten Zustands gleich in die Tierklinik nach Ravensburg weitergeschickt. In der Klinik wird bereits eine Schädigung ihrer Organe festgestellt.

Der Hündin geht es in der folgenden Nacht immer schlechter, sodass sich die Tierärzte gezwungen sehen, Nelly einzuschläfern, um sie von ihren Schmerzen zu erlösen. Der Untersuchung zufolge wurde der West Highland Terrier tatsächlich vergiftet.

Die Polizei in Singen ermittelt in dem Fall und bitte Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Giftköder gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07731 888-0 zu melden.