Termine für Trauerfeierlichkeiten für Herzog Friedrich stehen fest

Zum Gedenken an Friedrich Herzog von Württemberg findet in der Schlosskirche Friedrichshafen am Freitag, 18. Mai, um 15 Uhr ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt. Ein Kondolenzbuch liegt aus, heißt es in einer Mitteilung der Hofkammer des Hauses Württemberg.

Im Sinne des Verstorbenen werden Spenden an die Aktion „Häfler helfen“ weitergeleitet. Spenden bitte unter der dem Stichwort „Herzog von Württemberg“ auf das Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege IBAN: DE52 6905 0001 0020 1138 90 bei der Sparkasse Bodensee.

Requiem in Altshausen

Das feierliche Requiem findet am Freitag, 25. Mai, um 11 Uhr in der Schloss- und Pfarrkirche St. Michael in Altshausen. Anschließend erfolgt der Mitteilung zufolge die Beisetzung im engsten Familienkreis.

Der Herzog kam bei dem Unfall ums Leben. (Foto: Elke Obser)

Friedrich Herzog von Württemberg war bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße 7962 zwischen Ebenweiler und Fronhofen am Mittwochnachmittag gestorben. Außerdem wurden drei weitere Personen verletzt.

Friedrich Herzog von Württemberg ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Region ist erschüttert.

