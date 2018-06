Termine: Alle Kinderbasare um Friedrichshafen

Ein neuer Strampler, Kinder- und Babykleidung, Spielsachen. Wer mit Gebrauchtem fürs Kind Geld sparen will, ist auf den Kinderbasaren der Region richtig. Hier gibt es die komplette Übersicht.

Friedrichshafen

Einen Basar „Rund ums Kind“ veranstaltet am Samstag, 24. März, zwischen 15 und 17 Uhr die Baptistengemeinde Friedrichshafen in ihren Räumen in der Rotkreuzstraße 1. Verkauft werden Kinder- und Babybekleidung sowie Spielsachen. Schwangere können ab 14.30 Uhr kommen.

Manzell

Der „Familientreff Insel“ veranstaltet am Samstag, 12. Mai, zwischen 9.30 und 11.30 Uhr einen Basar in der Bodenseeschule. Für Schwangere findet der Basar bereits einen Tag früher, am Freitag, 11. Mai, zwischen 20 und 21 Uhr, statt.

Schnetzenhausen

Die Kindertagesstätte beim Klinikum lädt am Samstag, 17. März, zwischen 14 und 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen zu einem Kinderbasar ein. Einlass für Schwangere ist ab 13.30 Uhr.

Kluftern

Die Kindergärten Kluftern und Efrizweiler veranstalten am Sonntag, 18. März, zwischen 14 und 16 Uhr einen Kinderbasar im Bürgerhaus Kluftern. Angeboten werden Kinderbekleidung und Spielzeug. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.

Jettenhausen

Der Kinderkleiderbasar findet am Samstag, 3. März, zwischen 14 und 16 Uhr im Gemeindesaal der Kirchengemeinde St. Maria statt. Schwangere können schon um 13.30 Uhr kommen. Es wird auch Kaffee und Kuchen geben. Der Erlös geht an den Kindergarten Dorfwiesen.

Ailingen

Der Ailinger Kindergarten Ave Maria veranstaltet am Samstag, 3. März, zwischen 10 und 12 Uhr einen Frühjahrsbasar im Roncallihaus. Auf dem Frühjahrsbasar können Kinderkleider und Spielsachen erworben werden. Ein Basarcafé wird die Gäste mit Kaffee, Kuchen und Butterbrezeln versorgen. Schwangere können schon um 9.30 Uhr kommen.

Eriskirch

Der Kindergarten Regenbogen veranstaltet am Samstag, 17. März, zwischen 10 und 12 Uhr den Flohmarkt für Kinder in der Wilhelm-Schussen-Halle in Eriskirch-Mariabrunn. Einlass haben Schwangere schon ab 9.30 Uhr. Angeboten werden Kinderbekleidung und andere Sachen für Kinder. Der Erlös geht an den Kindergarten Regenbogen.

Meckenbeuren

Am Sonntag, 18. Februar, findet in der Humpishalle Brochenzell zwischen 14 und 16 Uhr ein Flohmarkt „Rund ums Kind“ statt. Einlass für Schwangere ist bereits um 13.30 Uhr.

In Kehlen gibt es am Samstag, 24. Februar, zwischen 13.30 und 15.30 Uhr in der Karl-Brugger-Halle einen Kinderkleider-Flohmarkt. Angeboten wird Kleidung für Kinder, Spielsachen und Kinderwägen. Es wird Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke geben. Einlass für Schwangere mit gültigem Mutterpass ist um 13 Uhr.

Einen „Basar rund ums Kind“ wird es am Samstag, 17. März, zwischen 14 und 16 Uhr im Gallussaal der Stiftung Liebenau geben. Bei schönem Wetter können Kinder vor dem Saal ihre Bücher und Spielsachen verkaufen.

Oberteuringen

Einen Second-Hand-Basar „Rund ums Kind“ veranstaltet der Familientreff Oberteuringen am Freitag, 23. Februar, zwischen 16 und 17.30 Uhr im Saal des Gasthauses „Die Post“ in der Adenauerstraße 11. Verkauft werden Kleidung für Kinder und Babys, Spielzeug und Kinderfahrzeuge. Es soll Kaffee, Kuchen und Wiener Würstchen geben.

Langenargen

Im Dorfgemeinschaftshaus des Langenargener Ortsteils Oberdorf gibt es am Samstag, 10. März, zwischen 14 und 16 Uhr den Basar „Rund ums Kind“. Die Ministranten der Kirchengemeinde St. Martin Oberdorf werden Kuchen verkaufen. Schwangere mit Begleitperson dürfen schon um 13 Uhr kommen.

Kressbronn

Am Samstag, 24. Februar, findet von 14 bis 16 Uhr ein Basar für Kinderkleidung in der Festhalle Kressbronn statt. Getränke und selbst gebackene Kuchen soll es für die Gäste geben. Schwangere können schon um 13.30 Uhr kommen.

Immenstaad

Die evangelische und katholische Kirchengemeinde Immenstaad veranstalten am Mittwoch, 14. März, zwischen 15 und 17.30 Uhr einen Kinderkleiderbasar im evangelischen Gemeindehaus Immenstaad (Adlerstraße 22). Extra für Schwangere ist das Angebot am selben Tag zwischen 11 und 12 Uhr. Käuflich erwerben kann man Kinderkleidung, Spielzeuge und Fahrzeuge wie Fahrräder. Die Gäste werden mit Kaffee und Kuchen versorgt.

Neukirch

Am Samstag, 24. Februar, organisiert der Verein „Spielegruppe Neukirch“ zwischen 10.30 und 12 Uhr einen Kinderbasar in der Mehrzweckhalle Neukirch. Schwangere können mit Begleitperson ab 10 Uhr kommen.

Tettnang

Am Samstag, 3. März, veranstaltet der Natur- und Bewegungskindergarten Tettnang in der Stadthalle Tettnang zwischen 10.30 und 13 Uhr einen Kleiderbasar „Rund um Baby und Kind“. Schwangere mit einer Begleitperson dürfen schon um 10 Uhr kommen.

Den „Mondscheinbasar“ gibt es am Freitag, 23. Februar, zwischen 19 und 20.30 Uhr im Gemeindezentrum der evangelischen Gemeinde Martin Luther. Kinderbekleidung, Spielsachen und viele andere Sachen für Kinder können dort erworben werden. Der Erlös geht an den Martin- Luther-Kindergarten.

Die beiden Kindergärten Krumbach und Obereisenbach veranstalten am Samstag, 17. Februar, zwischen 13.30 und 15.30 Uhr einen Frühjahrs- und Sommerbasar in der Mehrzweckhalle Obereisenbach. Angeboten werden Kinderbekleidung der Größen 50-176, Schuhe und Kinderwägen. An der Kuchentheke wird es Verpflegung geben.

Im Dorfgemeinschaftshaus Tannau findet am Samstag, 3. März, zwischen 12.30 und 14.30 Uhr ein Baby- und Kinderkleiderbasar statt. Kinderbekleidung wird angeboten.

Die Spielgruppe Argental organisiert am Samstag, 21. April, zwischen 12.30 und 15 Uhr einen Basar in der Argentalhalle Laimnau. Schwangere mit einer Begleitperson dürfen schon um 12 Uhr kommen.

Markdorf

Der Kindergarten Ittendorf veranstaltet am Freitag, 17. Februar, zwischen 14 und 16 Uhr im Bürgerhaus Ittendorf den Basar „Rund ums Kind“. Verkauft wird Bekleidung für Kinder und Kinderschuhe. Für Kaffee und Kuchen wird gesorgt. Für Kinder werden außerdem Spielwaren und Bücher angeboten.

Am Samstag, 3. März, veranstaltet der Fanfarenzug Markdorf ab 14 Uhr in der Stadthalle Markdorf eine Kinderkleiderkiste.

Der Verein für Verkehrssicherung und Ausbildung organisiert am Samstag, 24. März, zwischen 10 und 12 Uhr einen Basar in der Verkehrsschule Markdorf. Es werden dort Kinderfahrzeuge und Fahrräder verkauft.

Meersburg

Einen Frühjahrsbasar veranstaltet der Verein „Familientreff Meersburg“ am Samstag, 10. März, zwischen 14 und 16.30 Uhr in der Sommertalhalle.

Daisendorf

Einen Kinderbasar veranstaltet das Kinderhaus Daisendorf am Samstag, 24. März, zwischen 14 und 16 Uhr im Rathaus Daisendorf. Angeboten wird Kinderbekleidung.

Bermatingen

Der Elternbeirat des Kinderhauses St. Georg in Bermatingen veranstaltet am Sonntag, 25. Februar, zwischen 14 und 16 Uhr einen Kinderkleiderbasar im Dorfgemeinschaftshaus Bermatingen. Angeboten werden Kinderbekleidung, Spielwaren und Kinderfahrzeuge.

Eltern der Kinder aus dem Kindergarten St. Jakobus in Ahausen organisieren am Samstag, 24. Februar, zwischen 14 und 16 Uhr im Bürgersaal Ahausen einen Frühlingsbasar. Neben Kinderkleidung sollen Spielwaren, Kinderautositze, Babyausstattung und Fahrradhelme angeboten werden. 20 Prozent des Erlöses kommen dem Kindergarten zugute. Die Gäste sollen mit Kaffee und Kuchen versorgt werden.

Salem

Der Flohmarkt des Vereins „Familienforum Salem“ findet am Sonntag, 8. April, zwischen 14 und 16 Uhr im Prinz Max in Salem-Neufrach statt. Neben klassischen Flohmarkt-Artikeln werden auch Kinderbekleidung und Spielzeuge angeboten.

Deggenhausertal

In der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen veranstalten Mütter der Gemeinde Deggenhausertal am Samstag, 17. März, zwischen 10 und 12 Uhr den Basar „Kleiderkiste“.

Wangen im Allgäu

Ein Zwillingsbasar findet am Samstag, 17. März, zwischen 13.30 und 15 Uhr in der Sporthalle Haslach bei Wangen im Allgäu statt. Verkauft werden neben Kinderbekleidung auch Kinderwägen und Spielsachen für Zwillinge und Mehrlinge. Erfahrene Zwillingsmütter beraten beim Kauf von Kinderwägen für Zwillinge.